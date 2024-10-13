李啟言阿Mo30歲生日獲醫護送蛋糕 So Ching：My Hero快啲好番

舞蹈員李啟言(阿Mo) 今日(12歲)30歲生日，其女友蘇芷晴(So Ching)在IG限時動態送上生日祝福並為男友打氣，「Happy Birthday My Hero，快啲好番。」自2022年7月在MIRROR紅館演唱會受重創後，阿Mo至今已留醫810日，雖然日前So Ching指男友因醫護人員疏忽從高處後墮，險造成第二次傷害，今日李盛林牧師發出的第116封代禱信，感謝醫護團隊的照顧，形容彼此已建立超醫護病友的朋友關係，今年第二年為阿Mo預備蛋糕慶祝生日。

李盛林指今年是阿Mo第三年在醫院過生日，感恩兒子身體和骨頭都強壯起來，祈願能逐步回復常態。他指出阿Mo受創後，因接受手術要剪掉一把長頭髮。在留醫超過810天的日子，近兩個月頭髮開始留長了，李父深信，「正如我們兩年多前所說，當復康出現積極反應時，我們的頭髮也會漸漸長回來。」他又表示，兩年多往返醫院、研讀有關脊椎受創的資料，深刻感受到行醫「進取和不思進取」的分別，若只靠「食老本」不能為傷患者帶來盼望，但羅教授和其團隊的努力，帶給傷患者盼望

So Ching今日在IG限時分享布置好的醫院房間相片，相信是為阿Mo慶祝生日的布置，So Ching留言：「Happy Birthday my hero！All the bless for you，快啲好番！！」阿Mo亦有在IG限時動態轉發女友的祝福。李父指阿Mo仍然全力以赴接受復康操練，現正預備第二階段的創新治療，盼各方的聯繫能順利，醫護及照顧者懷著一顆醒覺的心，能讓阿Mo在被照顧的過程中能平安度過每一天。

李盛林牧師/李啟言(阿Mo)第116封代禱信



「…你的光就必在黑暗中發現… 在乾旱之地，使骨頭強壯… 必像澆灌的園子， 又像水流不絕的泉源… 必修造久已荒廢之處。」(以賽亞書 58:10-12)

1)【經文解說 (下)】

真正的信仰是從心靈中與神建立一個密切的認同關係，相對於只是外在一些儀式的信仰，在真實的信仰中，自然帶來上週所說的四個祝福。四個祝福：

a) 不滅的信心、信靠和自我奉獻的愛之光持續不斷。

b) 身心靈是一體互相影響的，所以每當心靈在神裡面能得到平安，身體康復的機會就會大大增加。在神的帶領下，他的靈魂在生命中得到滋潤，身體和骨頭也自然強壯起來。

c) 精力不再耗費在嚴酷的維生條件上，而是會從他們的豐盛生命開花結果，像湧溢的泉源，有著豐富的恩賜與人分享。

d) 神的能力比我們的罪更強大，祂有能力恢復和更新被破壞的一切。

2)【我們的經歷 (下)】

a) 在過去116週，適逢阿Mo的30歲生日，這是在醫院渡過的第三個生日了，其間都是滿有恩典的經歷。

b) 不滅的信心，全憑著聖經神的話語的應許和期間超乎常理的經歷，讓我們 漸漸看到身體和骨頭的強壯起來。枯萎受創的生命能像湧溢的泉源，也成為別人的祝福。

c) 阿Mo仍在等候並期待著神在他身體上繼續幫助，逐步產生正面回復常態的變化。

(一) 啟言 (Mo)

1) 【髮再生】

從受創以來，阿Mo一把長頭髮在手術前被剪掉，至今已超過了810日。近這兩個月來，他的頭髮開始留長了。正如我們兩年多前所說，當復康出現積極反應時，我們的頭髮也會漸漸長回來。

2) 【生日怎樣過】

感謝劉教授及團隊，在這近兩年每天治療的接觸，大家已經建立了一種超於醫護病友的朋友關係。特別是在阿Mo生日那天，為他預備了一個生日蛋糕，這是第二年了，藉此為他鼓勵打氣。

3) 【跟進上週對自己的要求】

前週提及阿Mo對自己和別人的要求，總是盼望能做到盡善盡美。也許正是因為這樣的性格，他在面對每一階段的復康操練時，都是全力以赴，甚至是超於自己可以做到的。再加上聖經的說話和應許，使他只是專注努力面前而從不回頭後顧。

4)【禱告】

a) 請為阿Mo前面正預備第二階段的創新治療禱告，盼各方的聯繫能順利，使他的復康能更進一步，願這剛迎來的「東風」變成一個帶動生機，滿有衝勁的「東風」。

b) 請為醫護及照顧者禱告，願他們在每天衡常的照顧中，能懷著一顆醒覺的心，讓阿Mo在被照顧的過程中能平安渡過每一天。

(二) Mo爸媽

【進取與不進取】

1) 這兩年多以來，無論是每天往返醫院、還是準備每週的代禱信、研讀醫療器材的功能或探討對脊椎受創的最新醫療新科技等，我們深刻感受到行醫的兩方面：「進取和不思進取」 。如果只憑藉過去的經驗，而不常更新自己在醫學領域的新知識，很容易從一個滿懷熱誠的進取者，不知不覺的落入的陷入只「吃老本」的狀態。

2) 醫學是一日千里，若只執著過去的經驗和光輝，對傷患者並不能帶來盼望。但從羅教授和劉教授的團隊身上，都讓我們看到他們的努力，帶給傷患者盼望。

隨著阿Mo 治療過程的變化，我們深刻體會到上帝無條件的愛與拯救大能，更感謝神。 「116 帶來動力和盼望的東風」 。