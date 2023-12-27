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娛樂
2023-12-27 13:19:15

李善均去世｜與田慧振識於微時結婚14年 涉婚外情好男人形象崩壞

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李善均因10月捲入吸毒案和懷疑出軌，一度需停工候查。

李善均因10月捲入吸毒案和懷疑出軌，需停工候查。

韓國男星李善均因10月捲入吸毒案和懷疑出軌，形象插水，並需停工候查。日前他的毛髮測試結果全部呈陰性，曾要求警方以測謊來進一步證明自己清白。不料今早(27)傳來死訊，疑寫下遺書後在車內燒炭自殺，享年48歲，留下結婚14年的妻子田慧振和一對14歲及12歲兒子。

李善均與田慧振是圈中的模範夫妻。 李善均與田慧振於2009年5月結婚。(圖片內源 naver) 李善均對田慧振一見鍾情，拍拖6年後結婚。(圖片：i wedding) 現年47歲的田慧振產後相夫教子，近年才復出拍戲。

相守逾20年

李善均一直予人體貼丈夫暖男爸爸的形象，他與田慧振是圈中的模範夫妻，不時恩愛放閃。兩人識於微時，李善均在韓國藝術綜合大學讀戲劇系時，對田慧振一見鍾情，為了奪得美人歸，加入她所屬的舞台劇劇團， 2人拍拖6年後，於20095月結婚，田慧振於同年誕下長子，兩年後迎來次子，產後在家相夫教子，一家四口的幸福美滿家庭，羨煞旁人。惟李善均被指在首爾的娛樂場吸毒，與夜店女公關的家中多次吸食大麻及注射氯胺酮，據錄音調查顯示，李善均曾親口透露「我也很喜歡你」，可見兩人關係親密。一段逾20年的相守故事，因男方被揭有婚外情而面臨婚姻危機。出軌事件令李善均的好男人形象崩塌，被多個廣告商撤換代言人身份。

李善均憑《上流寄生族》衝出韓國。 李善均因10月捲入吸毒案和懷疑出軌，形象插水。 上流寄生族中，李善均飾演資訊科技企業社長朴東益。（預告截圖） 李善均與老婆田慧振在2009年結婚，但李善均生前有傳二人婚姻亮紅燈。（路透社資料圖片） 曾在上流寄生族演出的李善均在12月23日到警署報到。（路透社） 李善均與老婆田慧振在2009年結婚，但李善均生前有傳二人婚姻亮紅燈。（路透社資料圖片） 李善均去世｜最後公開露面 輕生前三天到警署接受調查 警方其後於鐘路區臥龍公園發現李善均座駕，並發現李善均昏迷車內。(網上圖片) 李善均老婆田慧振被傳賣樓幫老公打官司。

曾奪百賞影帝

李善均1999年拍MV入行，2001年演出情境喜劇《戀人們》正式出道，憑韓劇《咖啡王子一號店》、《白色巨塔》等闖出名堂，曾參演《Pasta》、《我的大叔》、《火車》、《走到盡頭》等多部韓國知名電影或電視劇，2014年憑動作電影《非常警探》，獲得第51屆韓國百想藝術大縜電影類最佳男演員獎，是公認的韓國實力派演員。2019年他有份參演的《上流寄生族》在康城影展拿下金棕櫚獎（即康城影展的最佳電影）與奧斯卡最佳電影的獎項。可惜，原本能更上一層樓的演藝事業，因涉嫌吸毒及婚外情身敗名裂，退出即將開拍的新劇《無路可逃》，兩套仍待上映電影《Silence》和《幸福的國家》(戲名待定)成為他的遺作。

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