李善均去世｜與田慧振識於微時結婚14年 涉婚外情好男人形象崩壞

韓國男星李善均因10月捲入吸毒案和懷疑出軌，形象插水，並需停工候查。日前他的毛髮測試結果全部呈陰性，曾要求警方以測謊來進一步證明自己清白。不料今早(27日)傳來死訊，疑寫下遺書後在車內燒炭自殺，享年48歲，留下結婚14年的妻子田慧振和一對14歲及12歲兒子。

相守逾20年 李善均一直予人體貼丈夫暖男爸爸的形象，他與田慧振是圈中的模範夫妻，不時恩愛放閃。兩人識於微時，李善均在韓國藝術綜合大學讀戲劇系時，對田慧振一見鍾情，為了奪得美人歸，加入她所屬的舞台劇劇團， 2人拍拖6年後，於2009年5月結婚，田慧振於同年誕下長子，兩年後迎來次子，產後在家相夫教子，一家四口的幸福美滿家庭，羨煞旁人。惟李善均被指在首爾的娛樂場吸毒，與夜店女公關的家中多次吸食大麻及注射氯胺酮，據錄音調查顯示，李善均曾親口透露「我也很喜歡你」，可見兩人關係親密。一段逾20年的相守故事，因男方被揭有婚外情而面臨婚姻危機。出軌事件令李善均的好男人形象崩塌，被多個廣告商撤換代言人身份。