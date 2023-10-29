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娛樂
2023-10-29 16:17:08

李善均涉吸毒 昨日到警署驗毒呈陰性

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李善均因吸毒，昨日到警署接受調查。

曾演電視劇《白色巨塔》、電影《Silence》的韓國48歲演員李善均，因涉嫌吸毒被警方立案調查，昨日在身律師陪同下，於仁川論峴警察局接受調查。警方亦對他的尿液進行了驗毒檢測，結果呈陰性。李善均被指涉嫌於今年年初，在首爾一家娛樂場所店員的家中吸食多種毒品。警方調查首爾江南區會員制娛樂場所的涉毒情況時，發現了他的吸毒嫌疑。

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李善均為涉嫌吸毒一事，向公眾鞠躬道歉。

隨後警方搜查了李善均的手機和車輛，並進行了吸毒檢測。對於他的尿液簡易檢測結果為陰性，但考慮到簡易檢測的準確度有限，警方計劃將他的毛髮和尿液，送往國立科學搜查研究院進行進一步的精密鑒定。精密檢測結果預計將在一個月後出爐，屆時將確認他是否吸毒、吸毒次數，以及所使用的毒品種類。

在接受警方調查時，李善均拒絕對吸毒嫌疑進行陳述，並自願交出了手機。他的辯護律師表示，「李善均將會繼續進配合調查。」並解釋他當天接受的是全面的調查，而不僅僅是身體檢測。

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李善均已被限制出境。

李善均在接受媒體採訪時表示，「對自己涉嫌不光彩的事情，讓人們感到失望感到非常抱歉，我將認真接受調查。」他還對家人受到痛苦而感抱歉。對於是否承認吸毒指控，以及在調查中將如何抗辯的問題，李善均表示將誠實接受調查。李善均的經理人Hodu & U Entertainment則發聲明稱：「目前正在核實針對演員李善均的吸毒指控是否事實。我們將以真誠的態度，配合調查機構。」

 

警方計劃以傳喚李善均作為調查的起點，加快吸毒案的偵查工作。仁川警察廳正在對涉嫌吸毒的李善均和歌手G-Dragon(權志龍)10人進行調查。GD此前以因涉嫌違反當地的「毒品管理法」被立案調查。目前，警方已限制GD和李善均等人的出境。

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