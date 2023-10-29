李善均涉吸毒 昨日到警署驗毒呈陰性

曾演電視劇《白色巨塔》、電影《Silence》的韓國48歲演員李善均，因涉嫌吸毒被警方立案調查，昨日在身律師陪同下，於仁川論峴警察局接受調查。警方亦對他的尿液進行了驗毒檢測，結果呈陰性。李善均被指涉嫌於今年年初，在首爾一家娛樂場所店員的家中吸食多種毒品。警方調查首爾江南區會員制娛樂場所的涉毒情況時，發現了他的吸毒嫌疑。

隨後警方搜查了李善均的手機和車輛，並進行了吸毒檢測。對於他的尿液簡易檢測結果為陰性，但考慮到簡易檢測的準確度有限，警方計劃將他的毛髮和尿液，送往國立科學搜查研究院進行進一步的精密鑒定。精密檢測結果預計將在一個月後出爐，屆時將確認他是否吸毒、吸毒次數，以及所使用的毒品種類。

在接受警方調查時，李善均拒絕對吸毒嫌疑進行陳述，並自願交出了手機。他的辯護律師表示，「李善均將會繼續進配合調查。」並解釋他當天接受的是全面的調查，而不僅僅是身體檢測。