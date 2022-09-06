李嘉欣偕夫與子為護苗基金籌款

李嘉欣與夫許晉亨(Julian)及兒子(Jayden)成立的「JMJ Children's Charitable Foundation」，昨晚舉行《A Million Dreams慈善音樂會》，請來鄭中基、李幸倪、糖妹和Tyson Yoshi等歌星做嘉賓，他們分別唱了多首扣人心弦的樂曲，而音樂會所籌得的善款將捐贈「願望成真基金」及「護苗基金」。
李嘉欣首次攜同兒子及丈夫上台，並說：「非常多謝買飛入場的觀眾和捐贈善款的朋友。是次演唱會所籌得的所有善款，均會捐贈予『願望成真基金』，以及我的偶像蕭芳芳博士所成立的『護苗基金』，再次多謝大家的熱心支持。」至於許晉亨亦在台上發言，感謝所有演唱會裡演出的嘉賓、台前幕後的工作人員，還有最重要鼎力支持他們的贊助商。
蕭芳芳感謝嘉欣
給香港人帶來夢想與力量
「護苗基金」創辦人蕭芳芳感謝嘉欣，她表示：「記得在30年前，第一次見到大美人李嘉欣，就是跟她一起拍攝電影《方世玉》。她的美令我窒息……當她要實踐夢想之際，就第一時間想起了『護苗基金』，確實讓我莫名的感動！我們機構以保護兒童免受性侵犯為天職。由於疫情的關係，網上色情資訊氾濫和猖獗，我們的工作變得更迫切。慶幸得到嘉欣和今天在紅館台上台下、各路英雄的支持，給予『護苗基金』繼續挺進的動力。此外，我亦由衷地感謝嘉欣，帶給香港人達成夢想的力量。」