現年53歲的「大美人」李嘉欣與62歲富商老公許晉亨於2008年結婚,並育有一子,夫妻倆至今依然十分恩愛,時常被拍到出雙入對,又不時甜蜜外遊,享受二人世界。

李嘉欣昨天(26日)在Ig限時動態大放閃光彈,她分享許晉亨為她彎低身綁鞋帶的照片,而李嘉欣則不禁露出甜笑,她留言寫道:「I still feel so much love after some 15+ years of marriage... thank you love (結婚15年多了,我仍然感受到如此多的愛……謝謝你)」二人結婚15年依舊恩愛如昔,實在令人羨慕。