李嘉欣新春佳節出動 邂逅港產龍鳳胎熊貓

李嘉欣日前應邀赴海洋公園探訪這對即將於2月16日公開亮相的半歲熊貓寶寶，更與本港熊貓媽媽「盈盈」溫情互動，現場洋溢著新春喜氣與生命活力。 香港首對本土誕生的龍鳳胎大熊貓「家姐」與「細佬」將於2月16日公開亮相，李嘉欣難掩興奮地分享觀察筆記：「懷著見證奇蹟的心情見到這對小寶貝，牠們靈動的模樣瞬間融化人心！」姐姐「家姐」是個活力擔當，舉手投足盡顯「大姐風範」，而初看斯文的弟弟「細佬」實則是個隱藏版調皮鬼。更令人稱奇的是，保育員透露這對龍鳳胎竟暗藏身份標識：「細佬背部有粉紅印記，家姐則遺傳了媽媽的經典鳳眼，眼尾上揚的弧度特別優雅，連睡覺時用手遮臉的嬌俏姿態都充滿『小公主』氣質！」

高齡熊媽復健記 此外，李嘉欣又特別探望了隔壁龍鳳胎的母親、19歲高齡產婦「盈盈」。看著這位「英雄媽媽」悠閒挑食嫩竹尖的模樣，她感嘆道：「盈盈展現了驚人的恢復力！記得牠產後需在室內靜養，如今能自由沐浴陽光、自在活動，眼神都透著幸福光彩。」這段母熊堅韌的育兒歷程，成為新春最動人的生命禮讚。身為資深「熊貓粉」，李嘉欣與這群黑白萌主有著特殊緣份。她透露十年前曾與『iPANDAS有心熊貓』合作設計萬希泉陀飛輪腕錶，將陀飛輪機械之美與熊貓憨態巧妙融合。「如今親眼見證香港首對本土熊貓寶寶成長，還收到『有心熊貓』特別版財神福字揮春，這份喜悅既傳承又創新！相信在新的一年裡會為我帶來好運！」她舉著熊貓財神創意揮春笑道。

慈善新構想送暖 深受觸動的李嘉欣當場萌生公益念頭：「能否策劃與熊貓相關的慈善保育活動？比如讓一些想看熊貓但沒有機會的小朋友能親自來看，在海洋公園玩樂並學習保育知識。我希望能籌辦這類活動，把熊貓帶來的歡樂轉化為守護生命的動力，將我所感受到的喜悅分享給更多人！」