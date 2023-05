明日(14日)就是母親節,「大美人」李嘉欣(Michele)日前便與囝囝許建彤(Jayden)提前慶祝,她在社交網曬出一張母子合照,Michele寫道:「Wishing all the Moms out there a happy weekend!(祝願天下母親有一個愉快的週末!)」。

相中見二人一身便服打扮,站在直升機前,身後是一大片草地,兩母子攬到實影相,十分溫馨;而12歲的Jayden亦旋風式長高,高度幾乎與Michele睇齊,網民都紛紛留言大讚二人像一對「小情侶」,更追問Jayden 會否打入娛樂圈。