李嘉欣為籌款化身金融經紀 期待到海洋公園見家姐細佬

李嘉欣（Michele）參與了「ICAP國際慈善日」，為海洋公園保育基金籌集資金。她化身金融經紀，親自接聽客戶電話，在短短30分鐘內成功完成了多宗交易。ICAP每年舉辦的一項重要活動，通過當天的交易收入為各類慈善組織籌集資金。該活動以熱鬧的氛圍而聞名，常常邀請特別嘉賓參與，鼓勵大家奉獻愛心，支持教育、醫療和社會福利等多個領域的項目。

李嘉欣表示：「今天是我第一次擔任Broker，感覺非常刺激和興奮！當我在電話中介紹自己時，對方突然沈默了兩秒，令我有些緊張。但當成功達成一宗交易時，真的感到無比滿足！整個辦公室的同事們都給予我熱烈的鼓勵！」 作為特別嘉賓參與ICAP慈善日的Michele分享道：「我很高興能夠代表香港海洋公園保育基金參加這次國際慈善活動，親身見證和參與這個別開生面的盛事。保育基金一直致力於推動亞洲地區的野生生態保育工作。當我得知可以為保育出一分力時，立刻答應參與，並在此呼籲大家共同努力，讓保育之路走得更遠！」

此外，今年的慈善活動主題為動漫，許多員工都打扮成了卡通人物，別具一格，例如美國隊長、超級馬里奧、千與千尋和龍珠等。當同事們問及Michele為何沒有特別的造型時，她拿起一隻可愛的iPANDAS熊貓毛公仔表示：「我特別選擇了靈感來自熊貓的黑白色裝扮。現在香港有六隻熊貓，全城掀起一陣熊貓熱潮，我自己也很熱衷，期待有機會和家人一起去看熊貓家姐和細佬，真是太期待了！」 談到即將到來的聖誕節，Michele透露：「今年聖誕節我會去滑雪，像往常一樣學習滑雪。雖然沒什麼新意，但這是我熱愛的運動，因此我依然非常期待！另外，我還計劃去一些古老的地方探索歷史。」