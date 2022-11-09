李嘉欣親揭入ICU原因 嚴重肺積水致內臟停止運作

李嘉欣近日社雜誌拍攝時裝封面，並開腔大談年初自揭入住ICU一事。談及那次病發經過，她至今仍猶有如悸。她說︰「今年一月某個半夜，我突然心跳得好快，每分鐘跳160，好唔舒服，但因為正值covid高峰期，去醫院要辦好多手續，喺我半夢半醒之間，我先生（許晉亨）就請醫生嚟屋企睇我，醫生並即刻為我安排病房。」 許晉亨擺烏龍 她指醫生揸車離開途中，老公見她睡意正濃，於是聯絡醫生，問可否讓她先睡一會才入院。當時醫生以短訊回覆說：「No」、「Hurry」，許晉亨見對方寫「No Hurry」（不用急）便決定讓我先瞓一陣。她說︰「醫生打電話嚟叫Julian(許晉亨英文名)即刻車我去醫院。因為醫生揸緊車無寫標點符號，佢個正確意思係「No！Hurry！」(不！很緊急！)如果俾我瞓着，我好可能唔會再醒！」

心臟先天性多條血管 迷迷糊糊的李嘉欣，當時仍未知情況危急，還強撐跟家人說：「我無事，我無事，你哋唔使擔心。」直至入醫院辦完手續，大家才知事態嚴重。她說︰「家姐（李嘉明）見到我時，我對眼已經白濛濛一片，佢話好得人驚。」上到病房，護士竟然量不到她的血壓，而肺科醫生指她有嚴重肺積水，所有內臟包括肝、腎已停止運作，要即刻入深切治療部。她說︰「直至抽完肺水，我先唞得返氣，之後心臟科教授為我檢查，check到我心臟先天性多咗一條血管，條血管好似短路咁亂跳，所以當時我個心其實唔係跳緊，而係震緊；160唔係心跳，而係心震，所以冇血輸送去內臟。」





囝囝嬲李嘉欣隱瞞病情 許晉亨及囝囝Jayden對她的情況大感憂心，Jayden在家不停致電追問她的情況。李嘉欣表示為免他擔心，只好氣若柔絲安慰他。她說︰「後來我喺IG出咗個post，他睇完好嬲，問我點解咁大件事都唔話佢知。佢覺得自己已大個仔，我唔應該呃佢。其實當時他才十歲，我很驚訝他咁成熟。」



農曆年過後，她再接受導管消融手術，在大腿旁穿一條導管進入心臟，防止再有異常的心律不整。她說︰「好感恩，so far個心無再亂咁跳。事後傭人姐姐也叮囑我，有唔舒服一定要出聲，千祈唔好死頂！」