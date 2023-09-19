李嘉欣首度進軍地產項目 回顧演藝生涯拍古裝最深刻

李嘉欣日前到馬來西亞出席M Tower啟動禮，今次是她首次進軍地產發展項目。她說︰「其實我一直對建築美學非常感興趣，去旅行時我也會特意挑博物館以及建築大師設計的作品參觀，所以今次很高興接受拿督梁詩麗的邀請，讓我有機會參與這個龐大而有遠見的地標性地產發展項目。」
李嘉欣更分享M Tower創作意念，而啟動禮除了有令人驚喜的快閃表演拉開了帷幕，還有拿督梁詩麗鋼琴演奏兩首特別為李嘉欣作的樂曲，另有多個不同舞台。活動高潮在播出四分鐘李嘉欣演藝生涯剪輯視頻後，大屏幕緩緩滑開，李嘉欣現身在舞台中央，與拿督梁詩麗緩步踏上台階，嘉賓以熱烈掌聲歡迎兩位傑出的時代女性。
看過這四分鐘演藝生涯剪輯視頻後，李嘉欣的觀後感：「記憶中，我拍過大約四十至五十部電影，之前所做過的每一個角色都有很多回憶，亦曾好好地活在每一個角色之中。如果問我哪部戲的拍攝過程最深刻就有，當然是古裝片吧！因為那時剛入行就要立刻跳到馬背上奔馳，而且有時匹馬知道你不善騎術會欺負你，不懂騎馬又要裝懂，其實心裡就驚到不得了！」
今次李嘉欣於近距離看M字的煙花，她說：「一個接一個的大型煙火，近到仿如在頭上發放，感覺超級震撼！放煙火都必定是開心的事情，相信每個女孩子都喜歡看漂亮的煙花，我亦不例外。我也曾看過不少宏偉的煙花，但最深刻的一次經驗，就是童年時到尖沙咀海旁、人逼人擠去現場看煙花，或許是因為經歷了過程所以更值得回味吧！同樣今次自己有份參與這個項目的標誌設計，所以這場開幕的煙花，感覺也特別璀璨耀眼！」