李嘉欣首度進軍地產項目 回顧演藝生涯拍古裝最深刻

李嘉欣日前到馬來西亞出席M Tower啟動禮，今次是她首次進軍地產發展項目。她說︰「其實我一直對建築美學非常感興趣，去旅行時我也會特意挑博物館以及建築大師設計的作品參觀，所以今次很高興接受拿督梁詩麗的邀請，讓我有機會參與這個龐大而有遠見的地標性地產發展項目。」

李嘉欣更分享M Tower創作意念，而啟動禮除了有令人驚喜的快閃表演拉開了帷幕，還有拿督梁詩麗鋼琴演奏兩首特別為李嘉欣作的樂曲，另有多個不同舞台。活動高潮在播出四分鐘李嘉欣演藝生涯剪輯視頻後，大屏幕緩緩滑開，李嘉欣現身在舞台中央，與拿督梁詩麗緩步踏上台階，嘉賓以熱烈掌聲歡迎兩位傑出的時代女性。