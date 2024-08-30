李國麟女兒擁超高顏值 撞樣劉亦菲和蔡卓妍 網民爭相問做女婿條件

金牌綠葉李國麟被指係「隱形富豪」，除咗住喺西貢複式豪宅，更揸名車Benz，不過近年曾因連續直播帶貨8小時卻無人落單，被封為「最慘帶貨明星」，又試過喪食小龍蝦，甚至賣埋衛生巾及安全褲。提到點解咁積極搵銀，原來李國麟係為咗22歲女兒李沅薐，指女兒於英國讀書，每年需要花上幾十萬，同時希望畀家人過更好嘅生活。日前，李國麟與太太Angel及女兒一家三口到威尼斯旅行，李沅薐全程充當攝影師，但間中都會一齊出鏡，被網民大讀愈大愈靚，更指與內地女星劉亦菲撞樣。

李國麟與太太Angel屬青梅竹馬，並於1997年結婚，婚後育有女兒李沅薐，雖然父女年齡相差較大，但感情非常好。曾於2017年，李國麟大曬為女兒慶祝15歲生日嘅照片，照片中二人感情好到閉上雙眼嘴對嘴親吻，不過就惹起網民熱議，認為女兒咁大個，身為父親嘅應該避嫌，而當時李沅薐就有發文回應事件，表示只係一個傳達愛意嘅舉動，喺佢眼中充滿父愛。去年，李國麟特別邀請女兒現身抖音拍片，更用上「寶貝」介紹對方，當時唔少網民激讚李沅薐長相甜美，同時認為佢個樣有啲似李若彤、李麗珍等女星，不過最多人話佢似蔡卓妍，因而被封「翻版阿Sa」，仲有好多網民叫李國麟做外父，李國麟亦指收到好多私訊追問做佢女婿要有咩條件。