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娛樂
2025-05-07 13:00:00

李國麟挑戰潮汕生醃食醃龍蝦　食到皺眉仍讚好味：只有天上有！

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李國麟挑戰吃潮汕生醃，吃了生醃青龍蝦後眉頭緊皺，但口裏仍大讚好味。（小紅書@李國麟影片截圖）

李國麟挑戰吃潮汕生醃，吃了生醃青龍蝦後眉頭緊皺，但口裏仍大讚好味。（小紅書@李國麟影片截圖）

70歲的前TVB藝人李國麟近年轉戰到內地直播帶貨，其出名拼搏的態度令網民留下深刻印象，曾在鏡頭前生飲溫泉水和吃「牛屎」火鍋，就算邊食邊嘔仍敬業地大讚好味，難怪獲得客戶歡迎。而他日前（5月5日）在小紅書發布新片，其另一創舉是挑戰據稱近期爆紅的潮汕生醃，吃生醃青龍蝦後明顯表情扭曲、眉頭緊皺，但仍大讚好味，更指「這個東西只在天上有」。

李國麟到訪潮汕吃生醃

李國麟在片中表示，近日到訪潮汕，其第一頓飯便是吃潮汕生醃，更形容這種食品「最近很火」。只見桌上放滿7盤生醃海鮮，他逐一介紹「螃蟹、鮑魚、生蠔、膏蟹、皮皮蝦、花螺和生蝦，可見款式十分豐富。

鏡頭一轉，李國麟面前放了一盤生醃青龍蝦，他自稱「我很勇敢，生的讓我來嘗嘗」，然後夾起一件青龍蝦，雖然其表情看似有點為難，但仍說「嘗一嘗」，然後大口咬下去，隨即見到他明明吃到眉頭緊皺，但口裏仍大讚好味，更形容「這個東西只在天上有，在地上找不到，在海上才可以找得到，這麼好吃」。

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李國麟逐一介紹各種潮汕生醃海鮮。（小紅書@李國麟影片截圖） 李國麟起筷前，先說明自己很勇敢。（小紅書@李國麟影片截圖） 李國麟吃了一口生醃青龍蝦後，即時表情扭曲，眉頭緊皺，但他仍大讚好吃。（小紅書@李國麟影片截圖） 李國麟吃了一口生醃青龍蝦後，即時表情扭曲，眉頭緊皺，但他仍大讚好吃。（小紅書@李國麟影片截圖）

留言「戴頭盔」：有些人不喜歡它反正我喜歡

李國麟事後亦留言「戴頭盔」，表示「有些人喜歡它，有些人也不喜歡它，反正我喜歡#值得為吃而去的小城 #潮汕生醃 #汕頭 #汕頭美食」。有網民提醒「別吃那麼多，肚子真的會洩的」，李國麟則給出「笑到喊」的表情符號。另有人亦留言發問「就想問一句，食完有無肚屙？還要謝謝你說的那個貼，25天痩18斤。繼續加油」。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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