李國麟挑戰潮汕生醃食醃龍蝦　食到皺眉仍讚好味：只有天上有！

李國麟挑戰吃潮汕生醃，吃了生醃青龍蝦後眉頭緊皺，但口裏仍大讚好味。（小紅書@李國麟影片截圖）

70歲的前TVB藝人李國麟近年轉戰到內地直播帶貨，其出名拼搏的態度令網民留下深刻印象，曾在鏡頭前生飲溫泉水和吃「牛屎」火鍋，就算邊食邊嘔仍敬業地大讚好味，難怪獲得客戶歡迎。而他日前（5月5日）在小紅書發布新片，其另一創舉是挑戰據稱近期爆紅的潮汕生醃，吃生醃青龍蝦後明顯表情扭曲、眉頭緊皺，但仍大讚好味，更指「這個東西只在天上有」。

李國麟到訪潮汕吃生醃

李國麟在片中表示，近日到訪潮汕，其第一頓飯便是吃潮汕生醃，更形容這種食品「最近很火」。只見桌上放滿7盤生醃海鮮，他逐一介紹「螃蟹、鮑魚、生蠔、膏蟹、皮皮蝦、花螺和生蝦，可見款式十分豐富。

鏡頭一轉，李國麟面前放了一盤生醃青龍蝦，他自稱「我很勇敢，生的讓我來嘗嘗」，然後夾起一件青龍蝦，雖然其表情看似有點為難，但仍說「嘗一嘗」，然後大口咬下去，隨即見到他明明吃到眉頭緊皺，但口裏仍大讚好味，更形容「這個東西只在天上有，在地上找不到，在海上才可以找得到，這麼好吃」。