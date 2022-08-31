李國麟曾被指直播賣假貨變劣評帶貨藝人 直認心理大受打擊

內地近年興起直播帶貨熱潮，唔少香港藝人都紛紛加入，當中包括68歲嘅TVB「綠葉王」李國麟，不過銷情未如理想，試過直播8個鐘只有大約一千人收睇，出貨量極低，當時仲有網民估計佢賺唔到兩舊水，慘被封為「最慘帶貨明星」。李國麟並無因此而放棄帶貨，仲堅持繼續做落去，更直播賣女性用品及喪食勁辣小龍蝦，睇到唔少網民心酸及叫佢唔好咁搏。

頭兩場直播非常成功

去年四月底轉戰內地發展嘅李國麟，日前接受內地電台節目《麗人麗語》訪問，期間就講到自己嘅直播帶貨經歷，佢表示喺經理人嘅建議之下嘗試做網紅開直播帶貨，而佢喺杭州所舉行嘅頭兩場直播可以話係非常成功，當時成績好好。仲試過去到全國帶貨榜第一，短短兩至三個鐘就可以有300萬銷售額。不過佢之後被經理人告知，有人話佢賣假貨，除咗被退貨之外，佢仲變成劣評帶貨藝人，令佢心理大受打擊，同時流量亦有所影響。

之後，李國麟就話佢學識咗要對自己所賣嘅嘢負責任，所以如果佢對產品唔了解及有疑惑時，佢就會拒絕為該產品進行帶貨。李國麟再話有人話佢咁樣會得罪客人同粉絲，不過佢話唔緊要，佢唔會賺呢啲錢，如果佢直播所賣嘅產品有問題，佢唔會再喺粉絲面前講嘢。

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