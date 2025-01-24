李國麟70歲再拍片挑戰食「屎」　網民：你都幾喜歡屎

李國麟

現年70歲嘅李國麟，近年長駐內地發展，參與出席商演以外，仲會直播帶貨，試過喪食小龍蝦、賣衛生巾及安全褲，更連續直播帶貨8小時，但礙於無人落單而被封「最慘帶貨明星」，早前佢為咗流量而搏到盡，不惜直接飲用溫泉水及食「牛屎」火鍋。近日佢唔知係唔係食上癮，再一次挑戰食「屎」。

喺影片中，掛住玩電話嘅李國麟被問到要唔要食糖，表示鍾意食糖嘅佢即刻拎嚟食，仲話呢隻糖好食，之後佢反轉個糖果袋並見到寫住「狗屎糖」，並問：「為什麼這麼好吃叫狗屎糖呀？」之後工作人員解釋話因為好多家長驚小朋友成日食糖，所以就呃小朋友話路邊嘅糖全部都係狗屎，然後就流傳落嚟叫「狗屎糖」。最後，李國麟就話呢款糖好食，佢要拎返屋企食。

由於李國麟唔係第一次食「屎」，所以有網民就留言話「又係屎，你都幾喜歡屎」及「你都幾鍾意食屎」等等。

李國麟小紅書影片截圖

李國麟小紅書影片截圖

李國麟小紅書影片截圖

李國麟小紅書影片截圖

李國麟小紅書影片截圖

李國麟小紅書影片截圖

李國麟小紅書影片截圖

李國麟小紅書影片截圖

李國麟小紅書影片截圖

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原文刊登於 Yahoo 娛樂圈