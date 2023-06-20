李坤城子宣布與林靖恩大和解 遺產分配內容又關黃子佼事？

音樂人李坤城於4月不敵癌魔離世，享年66歲。26歲的太太林靖恩早前被李坤城兒子李卓軒公開指責，斥「後母」霸佔父親財產，又不邀交遺產稅，事件弄至滿城風雨。 由於李坤城與林靖恩的「爺孫戀」一直不被看好，爆出爭產風波之後，不禁令人聯想到二人的戀情建基在金錢上。事件擾攘兩個多月，李卓軒今日在社交平台上載爸爸生前在病床上與他及林靖恩的合照，宣布與林靖恩大和解。

李卓軒在社交平台交代父親的遺產分配，指林靖恩可以得台中房產完全所有權，「扣掉貸款還有近千萬的獲利空間，林小姐的心願以後只想當個普通人，請媒體以後再不要再打擾她。」而他則得到著作權及所有收藏，「雖不能馬上有收入，但是一旦有收入，我會替父親捐獻各種慈善機構，持續用這個帳號拍收據公開。」 他稱三人的合照是攝於病房內，「我爸說一生最愛的兩個人都到了，他很開心，也走的安心了」，並兩度向外界致歉「抱歉打擾大家了」。