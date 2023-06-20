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娛樂
2023-06-20 21:21:24

李坤城子宣布與林靖恩大和解 遺產分配內容又關黃子佼事？

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李坤城與林靖恩的「爺孫戀」轟動兩岸三地。

音樂人李坤城於4月不敵癌魔離世，享年66歲。26歲的太太林靖恩早前被李坤城兒子李卓軒公開指責，斥「後母」霸佔父親財產，又不邀交遺產稅，事件弄至滿城風雨。

由於李坤城與林靖恩的「爺孫戀」一直不被看好，爆出爭產風波之後，不禁令人聯想到二人的戀情建基在金錢上。事件擾攘兩個多月，李卓軒今日在社交平台上載爸爸生前在病床上與他及林靖恩的合照，宣布與林靖恩大和解。

李坤城兒子上載父親生前最後的合照。

李卓軒在社交平台交代父親的遺產分配，指林靖恩可以得台中房產完全所有權，「扣掉貸款還有近千萬的獲利空間，林小姐的心願以後只想當個普通人，請媒體以後再不要再打擾她。」而他則得到著作權及所有收藏，「雖不能馬上有收入，但是一旦有收入，我會替父親捐獻各種慈善機構，持續用這個帳號拍收據公開。」

他稱三人的合照是攝於病房內，「我爸說一生最愛的兩個人都到了，他很開心，也走的安心了」，並兩度向外界致歉「抱歉打擾大家了」。

李卓軒透過父親的fb公開遺產分配詳情，同時又提到黃子佼。

黃子佼講好說話

不過，文末就出現早前被揭與妙齡少女影淫穢照片的黃子佼。李坤城除了是音樂人，也是台灣有名的黑膠教父，收藏逾6萬張黑膠唱片，價值不菲。黃子佼也是收藏家之一，家中收藏了不少唱片及藝術品，李卓軒說︰「對了，黃子交（佼）大哥，同樣是黑膠收藏家，父親請我再救你一次……加油！沒有過不去的坎！」其後他回覆台灣傳媒表示希望日後仍可見到黃子佼︰「對方不僅跟爸爸一樣是黑膠收藏家，加上個人才華，這樣放棄很可惜，希望他的演藝事業還是能繼續發展

黃子佼獲李坤城兒子幫口求大家放過。

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