李天縱4歲女兒每日返2間幼稚園 車內刷牙食飯被網民批「虎媽」

現年38歲的前港姐李天縱（Lena）與內地導演唐寅結婚7年，婚後育有女兒Amber，為了栽培女兒，李天縱為女兒報讀兩間位於九龍塘的幼稚園，上午班以英文為主，下午班則以廣東話為主，而除了兩間學校，還安排了不少興趣給女兒，如合唱團、鋼琴等等，即被網民批評她為「怪獸家長」。李天縱公開女兒的一日行程，上午讀基督堂幼稚園（CCKG），到下午校則入讀創價幼稚園，為了節省來回時間，李天縱購入七人車接送囡囡由元朗屋企穿梭九龍塘上學。她更在社交網曝光七人車內的狀況，女兒每天早上7時半會被抱上車，並在車上進行洗漱、換校服，中午12時CCKG放學後，在車內吃午飯、睡午覺，再換校服返學。

車內刷牙食飯被網民批「虎媽」

李天縱的安排惹來大批網民批評「虎媽」，但她仍然堅持自己，並解釋是因為女兒不愛說普通話及廣東話，反而英語比較好，於是希望女兒能夠在語言學習上獲得更好的基礎，更指女兒在兩間學校讀得很開心，是有意義的童年，並稱很多CCKG的同學都是讀兩間學校，非常普遍：「我沒覺得自豪，只是每個家長媽媽選擇的方式方法不同。但其實讀兩家學校真的好普遍，CCKG很多Amber同班同學都是兩家。所以不認可也可以尊重吧。」近日李天縱不時貼出女兒獲獎的佳績，包括普通話朗誦比賽、GESE英語口語證書等，她表示：「成長的每一瞬間都值記錄，努力的孩子會發光」更揚言付出就有收穫。

