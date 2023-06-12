李婉華囡囡身材火辣多人追 Natalie多才多藝打3份工供自己讀U(有片)

李婉華與19歲的囡囡Natalie返港並走勻港九新界，品嚐不同美食並順道為其網上頻道拍節目。囡囡Natalie見到傳媒時不是太怕羞，雖然中文一般，但她仍很努力用廣東話回答，更公開表示媽咪是她的偶像，冧到李婉華笑過不停。 李婉華透露囡囡唱歌及跳舞都很好，更熟悉多種舞蹈，在大學也有讀戲劇並獲得不少獎項。她表示不會阻止囡囡入行，但希望她可以先完成學業才入娛樂圈。

囡囡多才多藝 在今次傳媒飯聚上，婉華亦提及到海外教育對小朋友來說不像香港般大壓力，直言「香港教育係阿媽、阿爸都要讀埋」。其實李婉華在子女的教育上，一直都張弛有度，她非常鼓勵子女接觸不同興趣，也不會要求小朋友「讀死書」，所以Natalie不但能歌善舞，鋼琴考獲十級資格，同時也很愛運動，愛打排球及玩獨木舟，可見李婉華讓子女作多方面的嘗試，令他們成為多才多藝，發展全面的孩子。 另外，Natalie亦非常生性，為了供自己讀書，會一個人打三份工，教人跳舞、打排球及到餐廳工作，李婉華亦曾心痛女兒太辛苦，著她減少一份，但Natalie就堅持，不想家人太操心。

給予囡囡極大自由度 李婉華受訪時直言因為與囡囡分開不同地方住，所以平日見面的時間甚少，因此特別珍惜大家相處的時光。翻看Natalie的IG，亦可見兩母女感情甚好，不時一起郊遊、到沙灘穿比堅尼，又一齊拍節目。由於Natalie自小在外國長大，所以打扮亦較開放，當中不乏性感照片，盡騷美好身段，但李婉華也未曾限制女兒的打扮，給予極高自由度。 Natalie長得亭亭玉立，加上遺傳了媽咪的好身材，李婉華亦指囡囡很多人追，但Natalie說表示「我唔鍾意佢哋。」婉華表示不會阻女兒拍拖，也不用過目她的另一半，並多次指女兒現時是「available」，但希望她可以學業為重。