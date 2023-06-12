李婉華想同王晶一齊拍節目 自爆收到《一舞傾城》編審電話

李婉華早前返港為其個人頻道拍節目，加上19歲女兒Natalie在新加坡大學完成交流課程，於是兩母女在香港見面，並一齊暢遊香港及品嚐香港美食。婉華表示兩母女在加拿大分別住在溫哥華及多倫多，很少時間可以見面，所以很珍惜今次母女相處時光，「將來唔知有冇呢啲一齊旅行機會，相信都唔會多」。

樂意 擺和頭酒 李婉華因為批評王晶主理的《一舞傾城》，令對方多次在微博發文還擊，更攻擊她及林子博的子女。婉華表示跟晶哥是朋友，自己其實不是太生氣，也不介意與王晶一齊拍節目「擺和頭酒」，她說︰「晶哥ok，我ok，大家都係朋友。(有冇嬲佢？) 我真係冇嬲，佢個個都鬧，佢好似呢排都好鍾意鬧人，鬧人佢又有人氣，當然依家觀眾反應係好兩極，好又鬧，唔好又鬧，冇咩所謂，睇開啲。」 《一舞傾城》編審感謝提供意見 提到王晶帖文有人身攻擊，婉華說︰「點解佢要咁呢？可能佢生理調節得唔好，男人都有更年期，女人都有，可能有啲人overcome到，有啲overcome唔到，可能佢都唔想。我梗係體諒，點會嬲，我好大方。」問到她有沒有看《一舞傾城》，她說︰「我睇咗少少，係個面唔係咁易睇到，都係網上睇，因為日日都好忙，冇咩時間追，大家覺得好唔好睇？」她續指《一》的編審事後有跟她聯絡，「呢套戲編審有聯絡過我，話係好多謝我哋意見，佢哋話咩意見都會接受，佢好大方同想進步。大台有呢個編審係福氣，因為佢哋都尊重所有人意見，因為我都係一個觀眾，觀眾俾意見係善意，佢哋接受咪好，咪進步。」

心繫無綫緊張作品水準 她稱作為觀眾和家長，對電視劇是會要求，「因為係免費頻道，如果係電影就唔同，因為大家有自由去買飛。我好開心見到呢位編審咁接受觀眾意見。觀眾意見真係好緊要，我入行都成日有人同我講，觀眾先係我嘅老闆嚟嘅，咁又真，如果觀眾鍾意睇你咪好，觀眾唔鍾意睇你咪唔好囉。」她稱自己是無綫出身，一直都有留意無綫作品，很緊張作品的水準，「所有製作都係好多人心血，同埋係teamwork，如果聽到觀眾話有套戲好受歡迎，追看性好高，我都好開心，但唔係部部咁好，唔好咪下次改進。」 婉華認為時代不斷轉變，大家都要跟住時代巨輪走，不能固步自封。她說︰「我成日都講，做人咩年紀都好都要謙虛，你先學到嘢，個時代係會轉，唔會成日停留係80年代或某個年代。爭3年都一個gap，人係要keep住進步，幾廿年不變就有問題。跟住個時代變係好事，唯一不變就係人性，我都成日警剔自己，做人要謙虛，去到某個位都要謙虛，新嘅人先會接受到你，要明白社會係變緊。」

感慨香港教育大壓力 李婉華稱很多海外觀眾都是香港人，所以大家也很留意香港的娛樂動態。她說︰「大家有好多原因出咗去住，大部份都係因為小朋友教育、去讀書，唔係外國特別好，只係冇咁辛苦，希望大家要明白。有啲人話你都走左啦，我想話我哋冇走過，身驅唔係香港，但我地係好愛香港。香港教育係阿媽、阿爸都要讀埋，個面真係唔使，呢係比到佢哋唔使咁緊張，好多人過去都係為小朋友讀書。當然都有啲人受到個種壓力教育，都好嘅。我發現香港學生係乖啲，外國學生係比較自由啲、自我啲，鍾意講道理，尊師重道係冇嘅，你要講得服佢先聽你講，係講道理同原則。香港就係阿媽阿爸、老師講咩，小朋友就聽咩。」 鼓勵囡囡來港發展 她指香港年青人在海外的競爭力絕不遜於當地年青人，「公司聽到香港年青人搵工都會請，因為佢地識得兩文三語，加埋佢哋勤力同謙虛，我地香港人係出面好有競爭力，聽到好多公司都讚香港人，因為佢地做野好，好有責任感，有識多種語言，我都好proud of自己係香港人。」問到囡囡Natalie會否考慮完成大學課程之後，回港發展，婉華表示會考慮，因為囡囡很愛都市生活，希望日後可以回港工作及學習中文和廣東話。她稱早前囡囡曾有一個機會可以來港工作，但因為時間關係夾不到期。