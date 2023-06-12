李婉華望與姜濤Anson Lo拍劇唔介意做「鏡媽」 感謝MIRROR令師奶們好興奮(有片)

李婉華近日從加拿大返港，繼日前見證黃鴨漏氣，又逛街市約老友陳嘉容聚舊。今日她特地與傳媒見面，分享近訪。李婉華表示，今次與19歲女兒Natalie返港逗留約兩個星期，主要為名下的YouTube Channel拍片，為遠在美加的港人介紹香港美食與好去處，「因為好掛住香港地道美食，例如菠蘿包、車仔麵奶茶，想捐窿捐，拍多啲人氣美食嘅片給觀眾睇。」同時她亦不忘，秋生、貽興、雲海等聚舊。她表示，光顧小店時，不少市民仍然認徥她，倍感親切，她預告會在佐敦、官涌一帶出沒，「最想去澳牛，因為這是我童年回憶，因為我在這區出世，好細個都跟媽去食。」

想見姜濤一面

作為神徒，問到會否追星跟「教主」Anson Lo見面？她笑言，「Anson Lo當然想見，但姜濤我都鍾意，我好花心。」若是二揀一，婉華今次選姜濤，因為已經親身見過教主，但最理想當然是兩個都見，她續說，「佢兩個真係氹死人，唔只佢兩個，成隊MIRROR我都好鍾意，好多謝你哋，因為你哋呢隊組合，令到我哋呢班師奶好興奮同好有希望，返香港好有意思，我朋友送禮物俾我，都係送佢兩個應援物，衷心祝福佢哋，希望佢哋繼續努力，唔單止香港，海外都有好多粉絲，我哋個個都會支持MIRROR，希望佢哋努力。」

拍劇以靚仔優先

婉華直言仍有戲癮，一對孖生幼子已13歲，也可間中回港拍劇。問到除了返娘家，可會考慮與ViuTV合作？她笑言，當然以靚仔為優先考慮，若能與MIRROR合作就更好，她反問：「我適合演甚麼角色？姨媽、姑姐或阿媽都OK，我真係生得佢哋出，可以考慮吓，我個樣似邊個？」