李婉華被指與移民公司合謀騙財 兩度出聲明感慨遭受網絡欺凌

李婉華移居加拿大廿多年，近年投身做YouTuber，做得有聲有色。日前有報道指她與某移民公司合謀，使近百名移居當地的港人受騙，涉及款項高達千萬加元(約5,850萬港元)。李婉華其後發表聲明，指她和該移民公司的合作，僅限於在YouTube平台分享移民資訊，她絕無參與該公司的內部運作，又指雙方的合作已於去年5月完結。

秋生為李婉華發聲

其後有不少奇怪帳戶到李婉華的Facebook專頁留言，指她作為公眾人物，理應先了解移民公司的背景才合作，更批評她的人格。秋生亦有留意到這類留言，在她的帖文留言說︰「我睇啲盲毛講嘢就驚驚。如果我哋同人做廣告下下都要起人哋公司底，咁就唔駛做都得嘞。起底應該係客戶嘅責任。」

被指騙財︰ 生安白造

今早李婉華再在社交平台發文，她寫道︰「近年溫哥華網絡欺凌嚴重，有FB群組及YouTuber，想形成一股勢力，不斷欺凌，詆毁，發放假消息及Fake News（假新聞），互相攻擊，這是我生活在此20多年罕見的。希望網民眼睛是雪亮的，不可助長此歪風繼續。」秋生再留言說︰「婉華，駛鬼理佢哋咩？見一個删一個。佢哋就係想俾人閙咋。好悲慘嘅人生。」她則無奈表示：「佢哋做假新聞攻擊我，無端端話我呃人錢。佢哋冇證冇據生安白造。」梁芷珊亦留言安慰說︰「唔好影響心情，做自己事。其他人眼晴是雪亮的，你加油！」