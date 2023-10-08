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娛樂
2023-10-08 21:40:17

李孝利全面復出 K-Pop樂壇廣告界震動

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李孝利紅足20年，因結婚放下事業。

K-Pop天后李孝利，時隔6年後將於本月12日，推出全新單曲《Hoodie and Shorts》，宣布正式全面回歸。這是她自2017年發行第五張正規專輯《Black》以來的新作，李孝利特別找來Hip Hop組合Rhythm Power成員Haengjoo參與新曲製作。為隆重其事，她還特別接受聲樂訓練，和學習電腦作曲，表明自己作為歌手的道路上不斷成長。

 

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李孝利復出，為樂天Lotte旗下電子商務「Lotte On」代言。

此外，復出之前李孝利宣布重返廣告界，這是時隔11年後的重要決定，進一步證明她的影響力。李孝利曾於2012年宣布不再接商業廣告，但在去年7月對外表達想再次拍攝廣告的意願，她即接到大量廣告商的報價與邀約，當中包括金融、時尚、美容、航空等不同領域的行業。

 

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《Hoodie and Shorts》宣傳海報。

 

李孝利熱潮重臨

 

而李孝利復出，韓國最大財閥機構樂天Lotte，旗下電子商務「Lotte On」，即時釋出她身穿紅色皮衣的廣告預告，宣布女王回歸。她的復出和重返廣告界，引起很大關注，引發韓國民眾對她持續的影響力，和獨特魅力的期待。其實李孝利與Rain(鄭智薰)、去年劉在錫組成SSAK3(退貨遠征隊)的發布會上曾表示：「我想再次享受2003年那樣的感覺(李孝利熱潮席捲韓國的一年)。」20年後，人們對她再次展現的魅力，仍感到非常期待。

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韓國民眾期待李孝利全面回歸。

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