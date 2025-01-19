李宇春《超級女聲》出道做歌手　為何紅足20年？

最近在無綫《聲生不息·大灣區季》節目中，李宇春和周筆暢合唱《17歲》，時間彷彿回到兩人在《超級女聲》的年代。
2005年，李宇春憑《超級女聲》全國總冠軍之名出道，一時風頭無兩，曾登上《時代》周刊封面，她的專輯都銷量暢旺，中性形象和音樂才華獲得認同。李宇春更是第一位獲得香港十大中文金曲頒獎禮全國最佳女歌手的內地歌手。她出道20年，人氣不減。
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李宇春自小展現音樂天賦 《超級女聲》奪全國總冠軍入行
一直不變的短髮是李宇春的個人特色，而初出道的中性形象，近年增添了幾分女性的溫柔和嫵媚。
李宇春生於四川成都，父親是鐵路警察，母親是全職主婦。她的名字「宇春」是寓意其能像宇宙的春天，永遠生氣勃勃、春意盎然。
小時候的李宇春，已展現音樂的天賦。中學時參加校園歌唱比賽奪冠。後來，她以優秀的成績升讀四川音樂學院，其音樂才華更得到老師的關注及肯定。2005年，李宇春參加湖南衛視的《超級女聲》歌手選秀比賽，成為了全國總冠軍。由此，她由一個學生變成了職業歌手。
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李宇春出道即登《時代》周刊 首張專輯獲獎無數
有人形容李宇春是具有劃時代意義的現象，大抵跟她出道當年已被《時代》周刊（亞洲版）評選為2005年度亞洲英雄人物登上封面有關。同時期，美國NBC、英國BBC等國際媒體，都對李宇春進行專題報道，令她聲名大噪。
2006年，李宇春推出首張專輯《皇后與夢想》，並創立品牌演唱會「WhyMe」。這張專輯的銷量和口碑俱佳，更為她橫掃各大華語音樂頒獎禮的最佳新人、最受歡迎女歌手、最具影響力女歌手等20多個獎項，令李宇春晉身一線歌手行列。
李宇春於2007年展開首次全國巡唱，同年她第二次登上《時代》周刊，被評為「中國流行文化代表」，同時日本富士電視台、日本《ASIA POP》雜誌、韓國SBS電視台、德國《STERN》雜誌等都對她作專題報道。2011年，李宇春成為首位獲得香港十大中文金曲頒獎禮全國最佳女歌手的內地歌手。她的名聲，響遍華人社會以至全球。
李宇春不斷創新音樂風格 中性形象魅力獲國際品牌垂青
往後，李宇春不斷在音樂風格求變，她將流行音樂、搖滾樂、電子音樂、民謠等多種元素融合，創造獨特的音樂風格。她的經典作品包括：《下個，路口，見》、《蜀繡》、真人騷節目《乘風破浪的姐姐》主題曲《無價之姐》等。
李宇春出道20年，除了音樂曲風、舞台風格令人留下深刻印象外，其中性魅力也在時尚界大放異采。多年來，她曾跟多位國際知名時裝設計師合作，例如2012年法國時裝設計師Jean Paul Gaultier為其巡唱設計服裝造型，2013年受邀參與Chanel設計師Karl Lagerfeld的攝影展上海站拍攝等。
歷年來，不少國際知名品牌都會邀請李宇春擔任代言人、客串模特兒行時裝騷，甚至跟品牌共同設計新產品，而她的形象為品牌帶來很大市場效應，也令其人氣和聲勢持續高企。這相信亦是李宇春能夠紅足20年的原因吧。
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