李宇春《超級女聲》出道做歌手　為何紅足20年？

李宇春自小展現音樂天賦 《超級女聲》奪全國總冠軍入行

李宇春出道即登《時代》周刊 首張專輯獲獎無數

有人形容李宇春是具有劃時代意義的現象，大抵跟她出道當年已被《時代》周刊（亞洲版）評選為2005年度亞洲英雄人物登上封面有關。同時期，美國NBC、英國BBC等國際媒體，都對李宇春進行專題報道，令她聲名大噪。 2006年，李宇春推出首張專輯《皇后與夢想》，並創立品牌演唱會「WhyMe」。這張專輯的銷量和口碑俱佳，更為她橫掃各大華語音樂頒獎禮的最佳新人、最受歡迎女歌手、最具影響力女歌手等20多個獎項，令李宇春晉身一線歌手行列。 李宇春於2007年展開首次全國巡唱，同年她第二次登上《時代》周刊，被評為「中國流行文化代表」，同時日本富士電視台、日本《ASIA POP》雜誌、韓國SBS電視台、德國《STERN》雜誌等都對她作專題報道。2011年，李宇春成為首位獲得香港十大中文金曲頒獎禮全國最佳女歌手的內地歌手。她的名聲，響遍華人社會以至全球。

李宇春不斷創新音樂風格 中性形象魅力獲國際品牌垂青