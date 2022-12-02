李安父子檔拍李小龍傳 大馬街頭食肉骨茶原來有玄機

金像導演李安自2019年《雙子任務：疊影危機》後終於有新作品，據外媒Deadlnes報導，李安將與兒子李淳父子檔上陣，開拍一代影星李小龍傳記片。

李安導演一直心繫李小龍嘅故事，於受訪時表示「李小龍既不是美國人又不是中國人，作為東西交流嘅橋梁，將中國功夫帶到全世界，佢結合武術與表演，為動作電影帶來翻天覆地的變化。我有必要講出佢嘅故事，一個出色、獨特，只有135磅嘅身軀卻包含強大能量嘅人，用努力將不可能變成現實。」

有關李小龍呢位一代傳奇嘅電影、劇集有好多，李安導演一貫嚴謹，資料搜集、創作籌備已久。劇本早期由香港導演張婉婷、羅啟銳及《比利·林恩的中場戰事》編劇Jean-Christophe Castelli參與撰寫，最終版本將由《獵狐捕手》、《冷血字傳》編劇Dan Futterman參與撰寫。

李淳繼《比利·林恩的中場戰事》後再次與父親李安合作，飾演一代宗師李小龍。為咗演好角色，李淳秘密訓練咗3年，除咗健身、勤習武術之外，仲學緊廣東話！有金像導演爸爸，李淳亦非常努力， 先後參演過《醉爆伴郎團2》、 《比利·林恩的中場戰事》，近年憑《目擊者》及《智齒》2度獲提名金馬最佳男配角，演技備受肯定。

早前有馬來西亞傳媒報導，李安現身柔佛州新山市，仲同工作人員坐街邊食肉骨茶。當時報導已經估計，李安此行係為新片「睇景」。由於大馬唔少地方仲保留古舊建築，十分適合拍攝李小龍成長嘅四五十年代，而且李安當年拍《色戒》已經去過檳城取景，估計新片都應該會喺當地開工。

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