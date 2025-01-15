李家仁72歲近況曝光體型清減　曾賣舖勁賺三千萬　預告推出《小明返香港》撐香港　

以《小明上廣州》一系列兒歌而成為全港最有知名度的兒科醫生李家仁，近日亮相好友「細龜」黃一山的小紅書影片，透露「小明」玩遍廣州深圳後，下一站將會返香港，他將推出新歌《小明返香港》，明言：「我哋一定要撐一撐香港！」

李家仁醫生身型清減瘦得連肚腩亦不復見

現年72歲的李家仁醫生，過往身型是稍胖，「圓碌碌」的頭型更是其親切標記之一，但這次宴請黃一山吃飯時，身型明顯較以前清減，消瘦得連肚腩亦不復見。不過李醫生仍中氣十足，表示新歌已準備好，「遲啲會拍（MV），已經arrange好」。

李家仁醫生以《小明上廣州》為大眾熟知，但其家族曾在灣仔經營東方書局，他以書局「太子爺」身份當上醫生，因此早已是灣仔區名人。2021年他將手上持有的灣仔軒尼詩道173號地舖出售，價售達3,500萬元，該舖位於1965年購入價為19.5萬元，至2005年轉至李家仁名下，歷年來盡享香港經濟起飛、自由行效益及地產興旺期的紅利，更在樓市高峰期賣出，勁賺3480.5萬元，物業升值逾178倍，可謂眼光獨到。