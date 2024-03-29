李家鼎拍《阿爺廚房》因一事嬲爆 跟嚴父學廚如考牌

譚玉瑛與何基佑主持的新城節目《QK玉瑛室》，日前邀請了阿譚昔日好拍檔李家鼎(鼎爺)接受直播訪問。在《阿爺廚房》中煮過逾百道菜式的鼎爺，由切菜到煮菜都不假手於人，對購買材料更是相當有要求，他直言有次就因為買餸被一位女性工作人員差點激暈。

在節目開拍前3天，鼎爺準備開拍當日要蒸泥鯭，便與一位女同事一起到街巿教她揀泥鯭，讓她拍攝當天到街市購買時知道點揀：「我話手掌咁大條就蒸，半隻手掌的就用來煲湯！」 到了拍攝當日，他一看，「條泥鯭手指公咁大，我真係㷫到出唔到聲！」其他工作人員立即慌了，各人分別將九龍區所有街巿的大泥鯭全買回來，幸而最終都能順利拍攝。

主持何基佑直言鼎爺一向給人霸氣、惡形惡相感覺，原來他的嚴厲是繼承自「嚴父」。鼎爺童年時已開始跟爸爸學廚，而第一道自己一手一腳煮出的菜式就是木薯麵醬煮肥豬肉。鼎爺記憶中的爸爸對煮食相當講究和執着，就連落調味料的先次序都不可以錯，「要落糖先，可以扯走啲唔好嘅味。如果落鹽先，會鎖死咗啲味，啲糖入得唔好，食物就只有5成！」只要他做錯任何一個步驟，爸爸就會一言不發走開，着他下次再煮。爸爸從不會落手落腳教導，鼎爺只能在旁偷師，當煮得不好時，爸爸就連一口也不會吃，隨即放低筷子：「你兩兄弟食埋佢啦，又係眼淚餸飯！」更不會提點半句：「叫佢自己諗啦，話畀佢聽只會水過鴨背，等佢諗通了，佢自己呢世都識！」

講爸爸的事迹時，鼎爺滔滔不絕，但每當提到媽媽，他頓時眼濕濕說：「媽咪真係好錫我！」反而作為兒子的他感到對媽媽有所虧欠，未有做到盡孝本份，連好拍檔阿譚亦說，只要鼎爺一提到媽媽便流淚。