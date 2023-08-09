李小龍小三Sharon Farrell被揭5月逝世 享年82歲

美國女星Sharon Farrell被揭在今年5月逝世，享年82歲。

一代武打巨星李小龍逝世50周年，最近卻傳出他當年的婚外情對象、美國女星Sharon Farrell已在今年5月離世，享年82歲。 李小龍的太太Linda Emery先後誕下李國豪和李香凝，在女兒出世後不久，Sharon Farrell曾介入李小龍的婚姻，隨着女方傳來死訊，令兩人過去的關係再惹關注。

戀李小龍徙弟史提夫麥昆 據美媒指，Sharon Farrell是在醫院內與世長辭，雖然未知死因，但其妹妹已在社交網證實胞姐死訊。Sharon Farrell在18歲起接拍電影，參演過多齣電影及電視劇， 2014年後已沒有作幕前演出。Sharon曾有五段婚姻，跟第一任演員丈夫Andrew Prine婚後一個月立即離婚，而她與李小龍發展的婚外情就最具話題，Sharon生前在講述李小龍私生活的爆料書《Bruce Lee: A Life》中，曾承認與對方拍拖，更爆李小龍當年是背住老婆跟她發展，不過成為小三後，因不想跟有婦之夫繼續來往，繼而撻着李小龍的徒弟兼圈中好友史提夫麥昆（Steve McQueen）。

坦認李小龍是其一生最愛 Sharon在書中更解讀與李小龍和史提夫麥昆的複雜關係，並寫：「史提夫非常成功，他是我的保護者，我對史提夫只有慾望，但李小龍是我一生最愛。」又透露李小龍對她轉投史提夫麥昆相當不滿，當時李小龍得知Sharon跟史提夫在密西西比州拍戲，便到片場監視，她指李小龍從後攬實並質問為何沒有回電，接着兩人進入休息車親熱，還回味李小龍的精湛床技；其後，Sharon與李小龍的關係才告一段落。