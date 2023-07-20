李小龍逝世50周年｜吳思遠轟政府唔識寶 馮素波霸氣認叻曾與巨星合作

為紀念李小龍逝世50周年，今日假沙田龍華酒店舉行《龍影再現》系列活動啓動禮，適逢今天是李小龍逝世50周年，發起人吳思遠會長、張同祖、田啓文、陸地、陳貝蒂、李海生、黄百鳴、林敏聰、錢嘉樂、米雪、馮素波、譚日康、龐景峰、林伯希等出席，今次特別推出慈善紀念特刊，善款將捐予香港動作特技演員公會，身為該公會會長的錢嘉樂亦有上台發言，大讚李小龍精神永垂不朽，而今次計劃更邀得林敏聰為《龍影再現》主題歌曲負責填詞，由前寶麗金組合CD Voice成員譚日康作曲兼主唱，譚日康亦站台即場獻唱主題曲。

波姐與李小龍演兄妹

資深電影人吳思遠上台有感而發，認為李小龍是代表香港、代表香港人精神，他更狠批：「香港政府唔理，應該係大搞，但佢哋唔識寶！」吳思遠分享當年拍攝有關這位一代巨星的電影，又重提發起興建「李小龍故居博物館」，可惜當年政府拒絕由他們介入，結果政府卻傾談失敗，令他感到十分遺憾，若故居博物館成功保存定可吸引世界各地影迷來朝聖。對於田啓文、錢嘉樂等一眾嘉賓表示「太年輕」，未有機會見過李小龍，馮素波之後上台卻霸氣說：「個個都話未見過李小龍，我就見過！」想當年，波姐以童星身份演出馮峰執導的《細路祥》，由10歲的李小龍擔任主角，當時年僅5歲的波姐就在片中扮演李小龍的妹妹珠女。