李少光離世｜李霖恩不顧老竇反對入行 做生意被騙轉戰殯儀業

前保安局長李少光於今早睡夢中離世，終年73歲。李少光有一名兒子及兩名女兒，年紀最少的女兒於06年因癌離世。其子李霖恩為無綫基本合約藝人，於01年入讀第17期無綫藝人訓練班，入行逾廿載但星途暗淡，代表作僅有第一輯《愛．回家》的樓尚友，及《心戰》的Edwin。近年因其撐警立場而再度為人熟悉，並因從商而減少幕前演出。

李少光叮囑記住中國人身份

李霖恩加入無綫前，曾當過張栢芝助理，當時見栢芝收入非常可觀，於是毅然輟學，不理老竇反對入行。雖然老竇是政府高官，但無利其星途發展，他曾在訪問中透露懷疑因父親的形象，所去過去一直都是扮演好人角色，令其發揮有限。他表示父親雖然是政府官員，但與很多家庭一樣在平凡中長大，並指在他3歲至8歲的時候，父親四出進修，一去至少一至兩年，最長試過三至四年不在家，基本上童年時與父親相處時間相當少。

李霖恩與很多高官的子女一樣，在13歲時被送往英國讀書，當時父親叮囑他要記住三件事，包括記住自己是基督徒、記得不要丟李家的臉及記住自己是中國人，他又指父親一直沒有引導他支持政府和警察。