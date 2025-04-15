李居明打造「新光黃埔」變「小紅館」 豪擲百萬為電影宣傳

李居明負責營運的新光戲院於上月3日光榮結業，今日(15日)他連同薛家燕、吳思遠、田啟文及和記地產集團舉行簽約儀式，租用前嘉禾黃埔戲院並打造成「新光黃埔」，料6月中正式開幕。李居明大讚黃埔風水極佳，加上交通四通八達，與港鐵黃埔站零距離，又有充裕的泊車位，配套非常完善。他續稱︰「你如果行上新光三樓成80幾級樓梯，呢度由地鐵上去係零樓梯！」

李居明表示「新光黃埔」將會成為一個「小紅館」表演場地，他指香港很欠缺少型劇場，屆時「新光黃埔」可以舉行小型音樂會，或劇團等表演團，讓觀眾能近距離欣賞演出。他又提到一些新晉導演的作品也可以在「新光黃埔」上映，自己亦豪擲百萬成立電影及粵劇兩大宣傳發展基金，為本土製作電影及粵劇提供宣傳贊助。

讓新晉表演者儲舞台經驗

李居明接受訪問時表示大型粵劇要移師到其他大劇場做，而「新光黃埔」就主力提供一個場地讓人表演，「好似《中年好聲音》(成員)又未能做到咁大個場，呢度可以俾佢哋慢慢吸納粉絲，呢度可以變成多啲用途。香港好多人都鍾意唱粵曲，呢度都可以變成一個小小劇場可以演出，容納到有400位觀眾。」他稱屆時開幕禮會邀請不少影視名人到場主持。

要同 電影寒冬講拜拜

他又指很支持年輕的電影人上映他們拍的電影，所以成立電影及粵劇兩大宣傳發展基金，每年一百萬。他說︰「我哋唔會CUT佢畫，同時又希望幫佢哋係唔同媒介落廣告，等更多人認識佢哋。希望成為一個中間團結力量，將我哋上一輩成功，同年青一代溝通，互相為香港電影打出新路線。」他表示這個基金會開放予電影從業人申請，希望幫助香港電影，不想再聽到電影寒冬期。