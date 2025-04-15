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娛樂
2025-04-15 17:30:00

李居明打造「新光黃埔」變「小紅館」 豪擲百萬為電影宣傳

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李居明舉行簽約記招，並邀請薛家燕、吳思遠及田啟文到場。(娛樂組攝)

李居明舉行簽約記招，並邀請薛家燕、吳思遠及田啟文到場。(娛樂組攝)

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李居明負責營運的新光戲院於上月3日光榮結業，今日(15)他連同薛家燕、吳思遠、田啟文及和記地產集團舉行簽約儀式，租用前嘉禾黃埔戲院並打造成「新光黃埔」，料6月中正式開幕。李居明大讚黃埔風水極佳，加上交通四通八達，與港鐵黃埔站零距離，又有充裕的泊車位，配套非常完善。他續稱︰「你如果行上新光三樓成80幾級樓梯，呢度由地鐵上去係零樓梯！」

李居明透露有5、6間戲院向他接洽過，但自己就鍾情黃埔。(娛樂組攝)

李居明透露有5、6間戲院向他接洽過，但自己就鍾情黃埔。(娛樂組攝)

成立基金為業界支持

李居明表示「新光黃埔」將會成為一個「小紅館」表演場地，他指香港很欠缺少型劇場，屆時「新光黃埔」可以舉行小型音樂會，或劇團等表演團，讓觀眾能近距離欣賞演出。他又提到一些新晉導演的作品也可以在「新光黃埔」上映，自己亦豪擲百萬成立電影及粵劇兩大宣傳發展基金，為本土製作電影及粵劇提供宣傳贊助。

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李居明透露「新光黃埔」將在6月中開幕。(娛樂組攝) 吳思遠到場支持「新光黃埔」。(娛樂組攝) 李居明更搞笑說︰「呢個唔係關稅。」(娛樂組攝) 李居明跟和記地產集團有限公司副董事總經理徐建東簽約。(娛樂組攝) 李居明更搞笑說︰「呢個唔係關稅。」(娛樂組攝)

讓新晉表演者儲舞台經驗

李居明接受訪問時表示大型粵劇要移師到其他大劇場做，而「新光黃埔」就主力提供一個場地讓人表演，「好似《中年好聲音》(成員)又未能做到咁大個場，呢度可以俾佢哋慢慢吸納粉絲，呢度可以變成多啲用途。香港好多人都鍾意唱粵曲，呢度都可以變成一個小小劇場可以演出，容納到有400位觀眾。」他稱屆時開幕禮會邀請不少影視名人到場主持。

要同電影寒冬講拜拜

他又指很支持年輕的電影人上映他們拍的電影，所以成立電影及粵劇兩大宣傳發展基金，每年一百萬。他說︰「我哋唔會CUT佢畫，同時又希望幫佢哋係唔同媒介落廣告，等更多人認識佢哋。希望成為一個中間團結力量，將我哋上一輩成功，同年青一代溝通，互相為香港電影打出新路線。」他表示這個基金會開放予電影從業人申請，希望幫助香港電影，不想再聽到電影寒冬期。

李居明透露「新光黃埔」將在6月中開幕。(娛樂組攝)

李居明透露「新光黃埔」將在6月中開幕。(娛樂組攝)

支持業界唔講錢

李居明坦言有56間戲院曾跟他接洽，但自己特別鍾情黃埔，因為地方夠大，他亦可以把北角新光戲院的物品將會在「新光黃埔」展示。他又指「新光黃埔」將會上映10套粵劇電影，每年都會搞「新光粵劇節」，暫定頭兩年在戲曲中心舉行。問到今次投放了幾多錢，他說︰「我不嬲唔睇錢，淨係簽名，我會計小姐知，佢如果俾個數我睇，我應該會話即刻退休。」

李居明稱明年電影業很暢旺，對行業充滿信心。(娛樂組攝)

李居明稱明年電影業很暢旺，對行業充滿信心。(娛樂組攝)

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