李居明開心新光戲院暫停拆建 龍貫天演鄧小平獲後生仔入場支持

李居明師傅昨日率領龍貫天(旭哥)、陳鴻進、鄧美玲、陳咏儀等，於新光戲院為一連三場的粵劇《小平你好》舉行開鑼儀式，三場門票早便售罄，並吸引了李龍基和未婚妻 Chris Wong 到場支持，Chris 亦非常有心思的繪畫了一幅以新光劇院為主題的畫作送給李師傅留念。

新光戲院暫緩清拆 李居明師傅受訪時表示新光戲院暫時不用清拆，「業主同我通過電話，原因係地產依家市場不佳，一起一拆都冇乜著數，所以延期，我就同業主講要續租下去，呢個係香港粵劇嘅朋友最大喜訊。(會續租幾多年？)通常都係3年咁續，希望租金唔好咁貴，大家繼續支持新光，繼續支持香港粵劇！」他表示新光未來大半年都爆滿，演出已排到明年，坦言私人戲院做粵劇的靈活性較高，隨時可以訂場，「政府場要等一年，一個劇團未必可以預訂好多場，所以新光就有靈活性，私人機構有私人機構好處，官方亦都有佢哋嘅好處。」

《粵劇毛澤東》明年2月重演 提到賀歲檔期，李居明師傅稱會有蓋鳴暉的粵劇上演，接著再有首輯《粵劇毛澤東》。他說︰「好多人睇完之後，話想睇返第一集，因為好多人係中途加入，所以新年就會再由旭哥重新演譯足本嘅《粵劇毛澤東》！」旭哥表示很開心可以再重演，師傅在旁他的記憶力驚人，只用數小時便能夠背熟一部劇本，並指旭哥由上月至今便已演出了四十場粵劇，而且全部都是不同戲碼，大讚香港的粵劇老倌真的很厲害。