李居鳴蓋鳴暉11度合作 開心4場演出全爆滿

堪輿學家李居明、蓋鳴暉、吳美英、陳鴻進、陳嘉鳴、鄭詠梅及呂洪廣等，今日在新光戲院出席賀歲粵劇《相如追夢》開鑼拜神儀式。蓋鳴暉的粉絲舉著燈牌在新光戲院一角等候，當她出場時，一眾粉絲大叫，非常熱鬧。
惺惺相惜12載
李居明大師表示今次是百份百入座率，4場演出全院滿座，一票難求！他說︰「套戲已經係第三次重演，真係好耐未試過做一套粵劇連續4場，而且4場都係全爆，代表住今年粵劇全部都好興盛！」他稱與蓋鳴暉相識12年，合作過11代，自己首套粵劇便是與她合作，至今從未吵架過，今次疫後首部賀歲戲又與她合作，認為緣份難得又開心。
蓋鳴暉讚李居明多才多藝
李居明大師預告今年及明年將有不少作品上演，坦言一班大佬倌很難度期，但很開心再次見到粵劇界再度興旺起來。他表示將與蓋鳴暉每年合作兩套戲，問到是否會見到蓋鳴暉參與涉中國近代史的粵劇，大師表示不會︰「佢主力係演出傳統粵劇，我自細好鍾意中國近代史，又估唔到咁受歡迎，一套又一套！」蓋鳴暉大讚大師多才多藝，是才子一名，並指很多年青人有入場看大師寫毛澤東的粵劇，自己也有看了一套，覺得很有趣亦很有親切感。
盼粵劇界一直興旺
蓋鳴暉表示很難得三年後再有賀歲劇開鑼，心情非常興奮，坦言業界是逆境求存，可以在疫情下開鑼很難得，非常珍惜每次演出機會。吳美英也有同感，認為三年後再上舞台上演賀歲劇是不簡單的事，能夠參與已經很開心。陳鴻進過去亦有參與中國近代史的粵劇演出，他表示自己現時雙線發展，亦有參與傳統粵劇，加上鳴芝聲劇團是他其中一個家，好開心可以再次合作，盼日後再有更多好劇送給大家。