李帝勳遭女星性騷擾 爆肌滴汗演出被形容「飲水機」

現年38歲的韓國演員李帝勳，近期忙於宣傳話題劇《模範的士2》，首集有他露肉戲碼，見李帝勳在獄中鍛鍊身體，半裸演出成功刺激收視，上星期首播錄得全國12.1%收視，吸引逾200萬韓國觀眾同步收看，不過其露肉演出卻惹來女諧星公然性騷擾！

韓國警方接獲投訴 李帝勳日前為SBS PowerFM節目《兩點逃出Cultwo Show》擔任嘉賓，受訪期間提起今次的騷肌場面，57歲女諧星李京實立即插咀：「看到胸與胸之間的乳溝嗎？把胸肌跟乳溝之間流落來的水在下面接着飲，那不就是礦泉水！」李京實還形容對方為「新型飲水機」、「李帝勳飲水機」。節目播出後，聽眾與網民狠批李京實言論失禮，更有向李帝勳性騷擾之嫌，SBS隨即把該集節目下架，而SBS電台方面更向公眾道歉，連韓國警方也收到相關投訴，不過暫時未知會否有人遭到檢控。