熱門搜尋:
C觀點 澳門旅遊 日本旅遊 自煮食譜 回鄉證 香港學校 姜濤 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
娛樂
2023-02-21 22:00:32

李帝勳遭女星性騷擾 爆肌滴汗演出被形容「飲水機」

分享：
李帝勳遭女星性騷擾 爆肌滴汗演出被形容「飲水機」

李帝勳為新劇《模範的士2》有爆肌演出，引起話題。

現年38歲的韓國演員李帝勳，近期忙於宣傳話題劇《模範的士2》，首集有他露肉戲碼，見李帝勳在獄中鍛鍊身體，半裸演出成功刺激收視，上星期首播錄得全國12.1%收視，吸引逾200萬韓國觀眾同步收看，不過其露肉演出卻惹來女諧星公然性騷擾！

李帝勳在《模範的士2》首集有露肉戲碼，錄得全國12.1%收視。

李帝勳在《模範的士2》首集有露肉戲碼，錄得全國12.1%收視。

韓國警方接獲投訴

李帝勳日前為SBS PowerFM節目《兩點逃出Cultwo Show》擔任嘉賓，受訪期間提起今次的騷肌場面，57歲女諧星李京實立即插咀：「看到胸與胸之間的乳溝嗎？把胸肌跟乳溝之間流落來的水在下面接着飲，那不就是礦泉水！」李京實還形容對方為「新型飲水機」、「李帝勳飲水機」。節目播出後，聽眾與網民狠批李京實言論失禮，更有向李帝勳性騷擾之嫌，SBS隨即把該集節目下架，而SBS電台方面更向公眾道歉，連韓國警方也收到相關投訴，不過暫時未知會否有人遭到檢控。

李帝勳被女諧星性騷擾，其爆肌滴汗演出，被女方形容為「飲水機」。

李帝勳被女諧星性騷擾，其爆肌滴汗演出，被女方形容為「飲水機」。

首季贏盡口碑

李帝勳主演的犯罪韓劇《模範的士》前年播出時贏盡口碑，同年更揚威SBS演技大獎，為他奪得迷你劇類型/奇幻部門的男子最優秀演技獎。今年添食推出《模範的士2》，講述地下的士公司「彩虹運輸」，為無法受到法律保護的被害者策劃復仇計劃，打着「以復仇代替尋死」之口號替天行道，用拳頭實踐私刑正義、代客復仇

李京實禍從口出，敏感內容已被SBS電台下架。

李京實禍從口出，敏感內容已被SBS電台下架。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受