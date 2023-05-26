李幸倪匈牙利街拍俾阿叔偷拍：可能係我太靚

原來今次是Gin Lee第二次到匈牙利，多年前她亦曾到布達佩斯演出，那次更順道與家人來了一個家庭旅行，不過那次的記憶已經很模糊，「我發覺好多細節我都唔記得咗，所以今次我影咗好多相、拍咗好多片，拍咗啲vlog，到時大家就可以睇。同埋我今次一定會記得我去過邊、做過啲乜嘢，唔會好似上次咁有少少模糊。」

由於是第二次到匈牙利，於是Gin Lee這次除了表演，更導遊上身帶領未到過匈牙利的同事周圍吃喝一番，而且又上網做足功課，「去咗市集shopping，上一次我都有去，今次都一定要帶同事去，因為嗰度係一個好靚、好有歷史嘅building，好多當地人、遊客都會去，當地人會去嗰度買餸、買香料，遊客就會買手信，我哋就喺嗰度行咗好多個鐘，行到對腳好攰。」問到在當地有冇艷遇，Gin Lee即時落閘：「梗係冇啦！」不過街拍時就被眾多途人圍觀，更被一位叔叔偷拍，「有個叔叔直頭企咗喺我兩步距離嘅位置，碌大對眼望實我影相，我就好尷尬，然後我就望住我同事，同事就『睥』番佢，跟住佢就走咗，但係佢行多兩步遠少少喺度扮selfie，但其實係影我，就係遇到啲咁的事，咁可能係……我太靚啦，冇辦法，哈哈哈哈！呢個都幾搞笑。」

除此之外，時差亦嚴重打亂她的一向嚴謹的飲食時序，「嗰邊慢香港五、六個鐘，我哋八個鐘飛機，跟住等六個鐘轉機，跟住再飛多五、六個鐘，到達咗之後個時間已經亂晒，導致食嘢嘅時間都亂晒，譬如夜晚十二點幾的時候仲喺度食晚餐，跟住零晨三、四點仲喺度街度行。心諗：『哎吔！大鑊啦！』」最後Gin決定「放棄人生」，實行入鄉隨俗，不過回港後又要再次適應，「我記得返到嚟嗰日係半夜，好肚餓！點解會好肚餓呢？諗諗吓，係喎，布達佩斯時間係食晚飯喎。」不過回港後Gin便要回到她嚴謹的減肥餐單，「因為嚟緊要拍新歌MV，又要即刻入錄音室錄音，跟住有啲拍攝工作，所以呢幾日要好勤力準備錄音同減肥。」