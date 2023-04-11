李幸倪化身外賣員送宵夜俾fans 竟誤中加蔥「世紀騙局」

Gin Lee意外地被加蔥騙走5百元。

Gin Lee李幸倪昨晚（10日）於IG開live，表示自己剛剛收工未吃晚飯又肚餓，遂決定買宵夜獎勵自己，同事提議到「消夜勝地」太安樓，期間她忽發奇想大派福利，即興為fans買宵夜兼親自送上門，化身「外賣Gin員」，驚喜十足。 Gin Lee隨即在直播問粉絲︰「不如買埋宵夜俾你哋食啦，有冇人喺港島區，橫掂自己肥，不如大家一齊肥。」fans們頓時於IG起哄，而且反應熱烈，你哋phone in入嚟啦。」雖然fans不斷phone in，不過大多數「運吉」，只為見Gin一面，期間微辣藝人加蔥都加入「戰團」，表示自己剛開完會，公司在銅鑼灣，Gin即爽快答應買宵夜送上他公司，加蔥半信半疑笑言：「係咪啲電話騙案？」隨後再有fans phone in，fans表示自己於銅鑼灣，Gin一口答應會送上宵夜。

Gin Lee化身外賣專員。

到達太安樓後，Gin一馬當先落車並走到點心舖位，order蝦餃、燒賣及排骨，等候期間，一眾fans收到風，直奔太安樓跟她合照，除了點心，她又到便利店買雪糕，遇上小fans時又請她吃雪糕，十分窩心。Gin坐車到銅鑼灣時，她問fans有甚麼跟她的宵夜交換，有fans留言以錢交換，Gin大讚好提議，笑說：「delivery charge好平，廿蚊都得。加蔥話變魔術俾我睇，期待期待。」到達銅鑼灣後，Gin下車時已有fans在場等候，送上外賣後，Gin便逐一跟他們合照，隨後便轉場到加蔥的辦公室。