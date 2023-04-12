李幸倪即興包場請睇《死屍死時四十四》 一度驚被網民放飛機

何爵天多謝Gin Lee的支持。

Gin Lee李幸倪繼前晚(10日)開IG live人肉速遞外賣俾fans後，昨晚(11日)她又玩直播跟網民互動，她表示日前直播後收到很多訊息問她為何只得兩個名額受惠，著大家想想有甚麼活動可以多人一齊參興，有網民提議組團睇戲後，大家都紛紛舉手支持，Gin一口答應，隨即聯絡戲院部同事，並豪氣請fans到看《死屍死時四十四》，一切準備就緒，Gin對網民說：「你哋唔好跣我，去到得我自己一條友喺度睇，唔好放我飛機呀，哈哈。」 到達戲院取得戲飛後，Gin便不停派飛及合照，笑言自己：「呢排好多嘢撈，又要派飛又要送外賣。」完場後電影《死屍死時四十四》導演何爵天突然現身戲院，原來朋友告知他Gin突發請睇戲，所以他便特意趕過來戲院向Gin及觀眾致謝。即興深夜睇戲由召集到開場的個多小時，已引來百多位粉絲入場睇戲，Gin號召力認真驚人。

另外，Gin Lee今日推出第二首派台作品《單戀這件小事》，新歌有別於她以往曲風，是首甜甜的R&B情歌。過去多演繹慘情歌的Gin解構歌曲由來，原來是應fans所求，絕對是錫fans錫到燶，「因為好多fans都好想聽我唱多啲R&B嘅歌，同埋以往唱嘅絕大部份都係慘情歌，所以今次特別揀呢個style。」 說到「單戀」，Gin亦分享了自己的單戀小故事，讀書時期喜歡上一個靚仔又有才華的學長，自以為毫不浪漫的Gin因為學長而親手製作小禮物，每每見到對方喜歡的東西，都會買下並不署名地偷偷寄給他，期望有日對方會猜到自己是送禮人，「通常鍾意人嘅時候，我嗰個狀態會囉囉攣、每一日都甜絲絲，好似所有嘢都會變得好美好。每一日都會好想同佢message、講電話，我真係好識講電話，可以講十幾個鐘，哈哈，煲電話粥係我嘅強項！」

Gin Lee推出新歌講單戀。