李幸倪新歌MV搞新意思 一年5首作品成多產歌手

李幸倪(Gin Lee)推出今年第五首派台作品《哭泣健康指南》，歌曲由徐浩作曲、黃偉文填詞，將大家視為軟弱的哭泣，轉化成能量充值擔當。她坦言從未試過這樣密集式出歌，她笑言不知道自己是否今年產量最多的歌手，但今年肯定是自己最勤力的一年。

Gin Lee說︰「年頭到年尾冇停過去做歌，除咗呢五首歌，其實仲錄咗好多其他嘅歌係放咗喺度，遲啲會再陸續同大家分享。眨吓眼就一年，好滿足，過咗一個多產、勤力、充實嘅一年。」最重要的是今年作出很多不同的嘗試，「每一次嘅歌都有唔同嘅題材、唔同嘅班底，好似一年內滿足晒咁多唔同嘅願望，之前未試過嘅嘢，今年可以一次過試晒佢。」