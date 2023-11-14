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娛樂
2023-11-14 15:33:26

李幸倪新歌MV搞新意思 一年5首作品成多產歌手

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Gin Lee加盟英皇之後，氣勢如虹。

李幸倪(Gin Lee)推出今年第五首派台作品《哭泣健康指南》，歌曲由徐浩作曲、黃偉文填詞，將大家視為軟弱的哭泣，轉化成能量充值擔當。她坦言從未試過這樣密集式出歌，她笑言不知道自己是否今年產量最多的歌手，但今年肯定是自己最勤力的一年。

Gin Lee說︰「年頭到年尾冇停過去做歌，除咗呢五首歌，其實仲錄咗好多其他嘅歌係放咗喺度，遲啲會再陸續同大家分享。眨吓眼就一年，好滿足，過咗一個多產、勤力、充實嘅一年。」最重要的是今年作出很多不同的嘗試，「每一次嘅歌都有唔同嘅題材、唔同嘅班底，好似一年內滿足晒咁多唔同嘅願望，之前未試過嘅嘢，今年可以一次過試晒佢。」

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李幸倪推出今年第五首派台作品《哭泣健康指南》。

哭泣健康指南》MV以動畫方式呈現，原來Gin一直很想這個嘗試，「今次呢一首歌係好適合，所以都好開心可以搵到本地一個好著名嘅插畫家Mickco一齊去合作，令到呢一首歌更加有趣。」她透露因為歌曲的音樂、題材，讓她有一種初心、童真及童話的感覺，促使她有動畫MV的想法，雖然時間上有點緊迫，但最後Mickco都接受邀請，「知道佢聽完首歌好鍾意，亦都被呢首歌打動咗，去到今年最後一首歌，可以同到跨界嘅artist合作，我覺得好正，好多謝佢。」

李幸倪今年的成績，有望獲女歌手金獎。

Gin︰相信努力係有回報

臨近年尾，亦是為一年下來作個小總算，Gin回想今年年頭為自己所訂下的目標，「就係一路講緊希望今年可以出到四至五首歌，喺年尾嘅時候可以出多一首歌，我覺得都兌現咗一個俾自己嘅目標。」至於頒獎禮，她坦言希望有好成績，為一直以來努力的團隊及合作過的單位有交代，其餘就交給「宇宙」，「我相信努力係有回報，都好希望可以代表今年所有同我合作過、為我付出過好多精力、時間嘅團隊同埋同事，可以攞到好成績同埋肯定。仲有兩個月嘛，會繼續全力以赴到最後一秒！其他就交俾……交俾邊個好呢？交俾宇宙啦，哈哈，我要做嘅嘢就䀆咗力去做啦。」

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