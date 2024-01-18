李幸倪花4個月籌備官方歌迷會App上架 親力親為似一日返幾份工

Gin Lee李幸倪日前於IG live宣布官方歌迷會「GLFC」App正式上架，是少有以App形式成立歌迷會的香港歌手。她指由去年9月開始籌備，10月正式動工，花了近4個月的時間開發這個應用程式，「其實開發一個app至少要半年至一年時間將佢完善，但今次就用咗好快嘅時間做好，終於終於見得人啦！之前有一個小小嘅soft launch，未正式同全部人講，今日可以講啦！」她坦言開發這個app是很希望有一個屬於她跟fans的平台，凝聚大家的力量，「我又可以認識佢哋多啲，嚟緊亦都會舉辦多啲唔同嘅活動，見吓佢哋，同佢哋拉近距離，亦都多謝佢哋扶持咗我咁多年。」
為了這個平台，除了I.T.的部份，Gin Lee事事親力親為，訂貨入貨、會tee設計、翻譯、proof reading等等，「用咗好多精力同時間，真係好似一日返幾份工，去搞去跟進，總之好誇張，每一隻字我都要睇過，幫手翻譯，好多好多想像唔到嘅嘢，希望大家可以感受到我嘅誠意。」她笑言過去一個月，自己家裡像貨倉一樣，「因為放滿會tee、Merchandise、筆記簿等等。」她表示早前推出的利是封賣得七七八八，將來亦會將自己其他的設計、喜歡的東西跟大家分享，而且是限量推出。