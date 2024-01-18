熱門搜尋:
渣打馬拉松2024 香港足球 機管局債券 垃圾徵費 MIRROR演唱會2024 農曆新年2024 陳兆焯 流感 深圳Costco 綠置居2023 日本地震 姜濤 薈鳴 山姆超市 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 御半山 明愛專上學院 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-01-18 23:10:20

李幸倪花4個月籌備官方歌迷會App上架 親力親為似一日返幾份工

分享：
李幸倪為歌迷會建立官方平台，希望凝聚fans的力量。

李幸倪為歌迷會建立官方平台，希望凝聚fans的力量。

Gin Lee李幸倪日前於IG live宣布官方歌迷會「GLFCApp正式上架，是少有以App形式成立歌迷會的香港歌手。她指由去年9月開始籌備，10月正式動工，花了近4個月的時間開發這個應用程式，「其實開發一個app至少要半年至一年時間將佢完善，但今次就用咗好快嘅時間做好，終於終於見得人啦！之前有一個小小嘅soft launch，未正式同全部人講，今日可以講啦！」她坦言開發這個app是很希望有一個屬於她跟fans的平台，凝聚大家的力量，「我又可以認識佢哋多啲，嚟緊亦都會舉辦多啲唔同嘅活動，見吓佢哋，同佢哋拉近距離，亦都多謝佢哋扶持咗我咁多年。」

Gin Lee官方歌迷會「GLFC」App正式上架。 Gin Lee穿上官方歌迷會Tee。

為了這個平台，除了I.T.的部份，Gin Lee事事親力親為，訂貨入貨、會tee設計、翻譯、proof reading等等，「用咗好多精力同時間，真係好似一日返幾份工，去搞去跟進，總之好誇張，每一隻字我都要睇過，幫手翻譯，好多好多想像唔到嘅嘢，希望大家可以感受到我嘅誠意。」她笑言過去一個月，自己家裡像貨倉一樣，「因為放滿會teeMerchandise、筆記簿等等。」她表示早前推出的利是封賣得七七八八，將來亦會將自己其他的設計、喜歡的東西跟大家分享，而且是限量推出。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受