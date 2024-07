李幸倪首辦展覽關注情緒勒索議題 曾否定自己學會對抗負面聲音

Gin Lee李幸倪早前推出以情緒勒索為主題的歌曲《告別媒氣燈》,希望引起社會對情緒勒索的關注,歌曲推出後,收到不少歌迷及朋友分享親身受到情緒勒索的經歷。最近,Gin舉辦《The Art of Rising Above Gaslighting Experiences: The Exhibition》展覽,創作者取材自之前收集到的情緒勒索故事,創作不同形式的藝術作品,作為告別無形勒索的儀式,卸低過去的雜亂情緒,重新找回自己,讓更多人留意到情緒勒索的問題。

她邀請五位藝術工作者包括歌手鄧小巧、Kendy Suen、當代插畫家Mickco Chan、多媒介創作藝術家Ann Wong及時裝設計師Victor Chan創作六件作品,靈感取材自六個公開徵集的情緒勒索故事。