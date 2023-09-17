李幸倪馮允謙相識十年首次合作 Gin大讚Jay多女仔鍾意

李幸倪（Gin Lee）和馮允謙（Jay Fung）日前作客音樂節目「Music Panda」，這對被主持KB李健宏譽為「聽到耳仔噴油」的靚聲組合除唱出多首歌曲外，亦大談相識經過以及走出事業低潮期的方法。 Gin Lee和Jay Fung認識多年終於有機會合作，他們表現興奮之餘更重提相識經過。Jay說認識Gin是被她在《超級巨聲2》中的表演吸引，但數到二人真正相識、首次面對面聊天則是於十多年前的一個倒數活動。Jay說：「真係Deep Talk，唔係閒聊。」

Gin則以脫胎換骨來形容對方，她表示：「Deep Talk後一直各有各忙，睇住Jay點樣堅持，跟住愈嚟愈多人喜歡、愈嚟愈多好正嘅作品，好戥佢開心。今次再有機會坐低傾偈、唱歌，同十幾年前嘅感覺好唔同，個氣場好吸引，唔怪得啲女仔咁鍾意你。」Jay隨即反駁並笑言：「冇㗎，IG或者其他平台，係冇女仔會DM我，我又唔會立亂DM人。」 出道多年難免會陷入迷惘期，Gin直言靠自我勉勵走出低潮：「同自己傾偈，話畀自己聽『你得㗎，聽日起身又係新開始，唔好放棄，你鍾意音樂、鍾意唱歌』。不停自我勉勵好多好多次，直到成功為止。」