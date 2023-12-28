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娛樂
2023-12-28 18:08:14

李幸倪Gin Lee自爆讀大學才拍拖 曾遇劈腿賤男與操控狂

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Gin Lee罕有談感情事。

Gin Lee罕有談感情事。

Gin Lee(李幸倪)今年轉投英皇後，頻頻曝光，早前擔任公司旗下的網上紀錄式遊歷專訪節目《枉談》(Hidden Talk with WrongAJer)首位嘉賓，Gin Lee首次大談自己的感情世界，除了曾經遇過劈腿賤男、又有控制狂男友，更考慮過跟fans拍拖，又自爆原來在家鄉馬來西亞有多個物業，直言下個目標是在香港買樓。

Gin Lee跟主理人「枉阿姐」走訪迪士尼、北角等多個地區，她笑言，「所有嘅主題公園我都啱，北角就係我一嚟香港住嘅地方。」她感激獲家人支持入行，更認為她不做歌手是浪費了才華，家姐更放棄馬來西亞的東西，特地來香港陪她工作，「係唔簡單，我都好appriciate佢嘅勇氣。」談到她不像其他藝人買名車住豪宅，Gin坦言也有買奢侈品，「我都會買我鍾意嘅手袋，但我未必會show俾大家睇。但係我有做適當嘅投資，我唔鍾意炫富，哈哈，我唔係好有錢，但係我覺得冇需要，你關心嘅人、你錫嘅人，你對佢好，我覺得已經足夠，我唔需要俾其他人睇我有幾好。」問到買過最豪、最貴的東西，Gin坦言：「買樓、買車最貴，喺馬來西亞有好多層樓，哈哈，唔通又話你知咩，哈哈。下一個目標就要喺香港買樓啦。」

外界對Gin Lee的印象是很悶，但她自言愛講爛gag，喜歡遊覽主題樂園。 Gin Lee初來港時居住在北角。

拍拖要從朋友開始

Gin罕有地談及感情事，自爆讀大學才初戀，戀愛次數雖是五隻手指數得晒，但就遇上劈腿賤男及控制狂男友，「發現個女仔post咗佢哋嘅合照，我先知道『啊！原來你有咗第二個。』我有同佢坐低傾，佢怪責我先，佢覺得我鍾意咗第二個，佢就慢慢fade out同第二個一齊，佢嘅意思係人哋都追你囉，覺得我變心，但我我冇。」Gin坦言想挽回這段情，但遭對方拒絕，「傷心㗎都。我揀男仔係差啲，我朋友成日話我『你啲眼光真係麻麻哋。』」除了劈腿賤男，又遇過控制狂男友，「着得性感少少又唔得，喺台上面唱歌，有第二啲男人望住我又唔得，又係我錯，又要控制我唔可以做歌手，『要做歌手就做教會歌手！』類似呢啲，個價值觀係完全唔同。」至於可接受與fans拍拖，Gin突然猶豫片刻，才答：「曾經有諗過，最尾冇。」原來曾經有位fans向她展開追求，「我好insecure，成日會諗到最worst嘅狀況，佢會唔會爆我啲秘密？佢會唔會點……哈哈，會驚呢啲。」所以她每次拍拖的對象都是要認識一段長時間的人，「要係由朋友開始，我唔可以一見鐘情跟住就一齊，要兩年以上，哈哈。」

Gin Lee自爆在馬來西亞有幾層樓。 Gin將於下集談到面對父母的愧疚，一度感觸眼濕濕。

曾感迷惘想放棄

今年簽約新公司的Gin，自言曾經歷一段迷惘、不知所措的時間，更萌生放棄念頭，「我過去都唔係懶吖，點解我已經好認真對待每一樣嘢、每一個環節，做緊嘅嘢同我想做嘅嘢、或者我期望嘅結果係有啲出入。失望到一個階段，會覺得『唉，定係算呀』、『定係我做唔到呀』、『可能我唔得啊』，會有呢種質疑。要係放棄吖？可能我仲可以做到啲嘢呢？喺呢個十字路口徘徊嘅時候，最終我就揀咗再試多次啦！最後一擊㗎啦，咁如果都真係唔係我想像中嗰樣嘢嘅話，可能我真係唔適合。」節目尾聲釋出下集預告，Gin談到初到港的屋住環境及生活，說到面對父母的愧疚更眼濕濕，精彩內容令人期待。

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