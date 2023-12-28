李幸倪Gin Lee自爆讀大學才拍拖 曾遇劈腿賤男與操控狂

Gin Lee(李幸倪)今年轉投英皇後，頻頻曝光，早前擔任公司旗下的網上紀錄式遊歷專訪節目《枉談》(Hidden Talk with WrongAJer)首位嘉賓，Gin Lee首次大談自己的感情世界，除了曾經遇過劈腿賤男、又有控制狂男友，更考慮過跟fans拍拖，又自爆原來在家鄉馬來西亞有多個物業，直言下個目標是在香港買樓。

Gin Lee跟主理人「枉阿姐」走訪迪士尼、北角等多個地區，她笑言，「所有嘅主題公園我都啱，北角就係我一嚟香港住嘅地方。」她感激獲家人支持入行，更認為她不做歌手是浪費了才華，家姐更放棄馬來西亞的東西，特地來香港陪她工作，「係唔簡單，我都好appriciate佢嘅勇氣。」談到她不像其他藝人買名車住豪宅，Gin坦言也有買奢侈品，「我都會買我鍾意嘅手袋，但我未必會show俾大家睇。但係我有做適當嘅投資，我唔鍾意炫富，哈哈，我唔係好有錢，但係我覺得冇需要，你關心嘅人、你錫嘅人，你對佢好，我覺得已經足夠，我唔需要俾其他人睇我有幾好。」問到買過最豪、最貴的東西，Gin坦言：「買樓、買車最貴，喺馬來西亞有好多層樓，哈哈，唔通又話你知咩，哈哈。下一個目標就要喺香港買樓啦。」