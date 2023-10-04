李幸倪Gin Lee預告開騷 《企好》成五台冠軍歌

Gin Lee透露會開騷。

Gin Lee李幸倪今年轉投新唱片公司英皇娛樂，首支派台作品《Dum Dum》上架後，即橫掃五大流行音樂排行榜冠軍位置，而早前推出今年第三首歌曲《企好》日前亦成為五台冠軍歌曲，令Gin成為今年首位擁有兩首五台冠軍歌曲的歌手，氣勢強勁。得知好消息後，fans亦為Gin送上驚喜慶祝。 當日唱片公司高層叫Gin回公司開會，其實fans們已在公司準備好氣球及蛋糕，待Gin一踏出𨋢門後，眾fans一擁而上兼歡呼，Gin勁surprise又興奮，她說︰「好多謝fans club俾呢個surprise我，thank you。我《企好》呢首歌可以攞到咁好嘅成績，第二首五台冠軍，你哋嘅功勞好大好大！多謝你哋嘅支持！加油！」

Gin Lee獲fans炮製驚喜。

Gin表示聽到同事提到自己是今年第一位有兩首五台冠軍歌曲的歌手，絕對是一個很好的成績，是對歌手很大的鼓勵，她亦將功勞歸功於團隊，「呢個好成績對於我成個團隊，無論係唱片公司嘅同事、成個製作音樂或者MV班底嘅團隊，同埋咁多fans支持我，先有咁好嘅成績，所以我覺得好開心，同埋係一個好大動力。」 問到如何答謝fans，Gin透露現時正積極籌備官方歌迷會，希望十月可以正式成立，「最大原因係我好想凝聚呢班咁錫我嘅朋友，我亦都好錫佢哋，希望嚟緊有更多嘅機會可以近距離見到面。除咗會繼續做多啲好歌答謝番佢哋，都希望可以同佢哋一齊做多啲公益活動、唔同嘅互動，一齊成長。」會否開show報答？Gin謂已很多人問她幾時開show，其實她已跟公司計劃好，「我唔想太快做呢件事，因為想儲多啲新歌。而家階段嘅我無論心態、整個歌路，各方面都有一個好大嘅轉變，我想儲多啲呢一個階段嘅我嘅歌，時機啱嘅時候，演唱會就會發生。大家，等我！」

大家都很期待Gin Lee開騷。