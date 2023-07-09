李幸倪MV請來王敏奕客串 挑戰演技靠聽歌入戲

Gin Lee(李幸倪) 回歸拿手情歌，推出今年第三首派台作品《企好》，歌曲由徐浩作曲、監製，黃偉文填詞，是一個全新的組合。 Gin Lee 表示在等待曲詞期間，既期待又興奮，聽demo時已經十分喜歡，收到詞後更直言：「好中呀！好多句歌詞一睇到就會有感覺。」例如Wyman送了一個八字訣給大家，「記住挺直腰骨企好」Gin Lee 續說：「我覺得呢八個字好有畫面，好多時我哋遇到一啲挫折、唔開心、失戀、工作或家庭有問題，好多時都會垂頭喪氣，但希望大家聽到呢首歌可以互相鼓勵，見字企好；聽到呢首歌就要挺直腰骨，我哋一齊撐落去，同時要珍惜、關心眼前人。」當「愛自己」三個字已經用到爛， 《企好》從新的角度去演繹自愛，一個簡單動作釋放内心的堅强與勇氣。

Gin Lee推出今年第三首派台作品《企好》。

錄歌時，Gin Lee 亦帶着複雜的心情，第一段像似跟閨蜜談天，安慰她；第二段則來個大反轉，所有的「你」都變成「我」，原來這都是Wyman的一點小心思，Gin解構，「我哋好多時候識得去安慰人，係因為我哋親身經歷過，知道嗰種嘅痛，因此會有個同埋心喺度。所以唱verse 2嘅時候，就會有『我』，喺安慰人嘅時候不知不覺自己都講得好激動，跟住就將自己嘅經歷一輪嘴咁講晒出嚟。」

Gin Lee拍MV挑戰演技靠聽歌入戲。

MV方面，這次Gin Lee 挑戰演技，她透露已多年未有拍攝含有劇情的MV，而這次的角色面對多種複雜的情緒，所以拍攝前幾天已經開始緊張，「要表達到女主角經歷嘅痛苦，佢嘅不捨，佢好鍾意對方，但係要放低，佢掙扎面對嘅委屈、背叛。為咗呢場戲，我都緊張咗幾日。琴晚真係有認真思考呢個角色嘅背景，同埋如果我要經歷呢樣嘢，我會有乜嘢嘅心情。」一切準備就緒，MV第一個境頭就是拍攝這場戲，Gin Lee 亦早有準備，「都擔心自己入唔到戲，好彩呢排我好鍾意聽一首歌，一聽就會令到我有好多嘅感覺，所以今朝拍呢場戲前我再聽呢首歌去攞番個感覺，就可以投入到個情緒裏面。」除此之外，她又特別感謝MV中的三位演員王敏奕（Venus）、陸駿光（Alan）及盧鎮業，特別是Venus，原來Venus特意縮短假期改機票遷就拍攝期，Venus表示：「首先因為覺得呢首歌好好聽，我睇咗個故仔之後，覺得呢個mv好empowering，我好想成為呢個角色，所以好想有機會參與呢個mv。」