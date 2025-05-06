李彩華分享唱歌片造型貴氣惹關注　傳身家逾2億曾借出大量私藏名牌拍劇

李彩華（Rain）近年轉戰內地發展，除咗被指五官變得愈來愈精緻，其身家亦成為大家關注話題。有指，李彩華已躋身圈中富婆之列，身家逾2億港元。日前，李彩華分享唱歌片段，網民卻將焦點放喺佢嘅造型打扮之上。
李彩華戴巨型心型頸鏈及三對鑽石耳環極搶眼
李彩華日前於社交台分享唱歌片段，演繹陳慧嫻經典歌曲《今天的愛人是誰》，大騷歌喉。從影片所見，李彩華紮起頭髮，戴上Cap帽，相當青春，完全唔似41歲；佢所戴嘅巨型心型頸鏈及三對鑽石耳環極搶眼，散發一身貴氣。
李彩華當年以兼職模特兒身份入行，及後轉型為歌手，經典歌曲包括《你唔愛我啦》、《愛一個人原來不易》、及《分手勿語》等等，又曾拍攝多套電影和電視劇。2019年2月，李彩華與內地商人黃彥書結婚，當時高調大晒恩愛，可惜因新冠疫情而長期分隔異地致感情生變，其婚姻僅維持短短19個月。其後，李彩華大爆有富二代向其求婚及畀一億元佢，不過對方要求李彩華婚後唔可以拋頭露面，最終選擇拒絕對方。李彩華不時周遊列國，持有多個物業，亦收藏多款Hermès手袋；2022年拍攝劇集《家族榮耀》，更因劇情需要拿出私藏品，包括Gucci、LV、Dior、Hermès等手袋、首飾，甚至是睡衣，被指如同時裝騷一樣。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈