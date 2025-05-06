李彩華分享唱歌片造型貴氣惹關注　傳身家逾2億曾借出大量私藏名牌拍劇

李彩華當年以兼職模特兒身份入行，及後轉型為歌手，經典歌曲包括《你唔愛我啦》、《愛一個人原來不易》、及《分手勿語》等等，又曾拍攝多套電影和電視劇。2019年2月，李彩華與內地商人黃彥書結婚，當時高調大晒恩愛，可惜因新冠疫情而長期分隔異地致感情生變，其婚姻僅維持短短19個月。其後，李彩華大爆有富二代向其求婚及畀一億元佢，不過對方要求李彩華婚後唔可以拋頭露面，最終選擇拒絕對方。李彩華不時周遊列國，持有多個物業，亦收藏多款Hermès手袋；2022年拍攝劇集《家族榮耀》，更因劇情需要拿出私藏品，包括Gucci、LV、Dior、Hermès等手袋、首飾，甚至是睡衣，被指如同時裝騷一樣。