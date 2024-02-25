李影離世｜傳於加拿大跌倒不治 放手囡囡沈穎婷入娛樂圈

李影於70年代為麗的花旦，與韓馬利、麥當雄、劉松仁是同一期麗的訓練班同學，畢業後加入配音組為卡通片配音，之後再投身幕前，拍過多部劇集，包括《星星月亮太陽》、《半生緣》、《浪淘沙》、《大白鯊》及《人在江湖》等。她與鍾叮噹、南鳳及盧愛蓮組成紫荊花合唱團，對撼無綫「四朵金花」。

資深女藝人、沈穎婷母親李影今日(25日)傳來死訊，終年70歲。據知，李影日前於加拿大溫哥華的寓所跌倒，當地朋友上門探訪時，發現對方說話模糊，面帶瘀青，於是報警求助，可惜最後不治。

與劉松仁拍拖7年

李影曾與劉松仁拍拖7年，1984與相戀數月的商人沈海鍵閃婚後移居加拿大，並育有兩女，前港姐沈穎婷便是她的女兒。可惜李影的婚姻並不如意，只維持8年便離婚收場，由她獨力照顧兩女。她亦曾回流香港拍劇，但產量並不多，其中一部便是與黎明、古天樂及宣萱主演的《阿Sir早晨》。

從不干涉 沈穎婷 入行

2003年，李影隨兩女返港生活，沈穎婷於2004年參選港姐再加入娛樂圈，但發展平平。2021年她回港與囡囡一齊出席電台訪問，分享幕前經歷，她表示不會過問女兒的演藝事業，給予很高自由度，「每一個人條路都係自己行出來，等佢去闖下！佢問到我會講，但唔會主動干涉太多。」