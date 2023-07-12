李心潔推全新專輯《盛開》 自爆：剛出道天天回家哭

記者陳曉涵／綜合報道 睽違20年，重拾歌手身分的李心潔不只推出全新專輯《盛開》，更宣布將於7月22日站上臺北流行音樂中心，舉辦出道以來首場大型演唱會。為了即將到來的演唱會暖身，李心潔特別與新專輯製作人、同時也是北流董事長的黃韻玲，提前在北流合唱暖嗓，李心潔笑說，希望到時把北流變成大型KTV包廂，跟許久不見的歌迷們一起大唱多首經典歌曲，回味青春。 北流近期推出全新影音企劃「北流大明星」，首集便邀請到將在北流開唱的女神李心潔，與黃韻玲大聊精彩往事，也分享此次新專輯的合作契機。關於怎會選擇北流開唱，李心潔表示全是意外，她說：「北流原不在場地選單中，因從沒想過要辦那麼大場，是小玲姐邀約才想說來看看，結果一來就愛上了。」李心潔分享，北流的舞台給我一種熟悉感，想起從前演舞台劇時的感覺，且觀眾席離舞台很近，好像能真正把我的想法與感受傳遞給大家。關於演唱會嘉賓人選，李心潔仍然保密到家，僅透露這位嘉賓將會讓大家從椅子上跳起來，令人十分期待，而身為北流大家長的黃韻玲在一旁忍不住提醒：「千萬別把椅子跳壞了！」

李心潔表示知道知道黃韻玲很多秘密 李心潔與黃韻玲都是滾石出身的音樂人，但兩人卻對彼此初次見面的印象十分模糊，李心潔說，一直都知道小玲姐的存在，應該是從小玲姐為張姐（張艾嘉）的電影《20，30，40》配樂才真的開始交流。黃韻玲分享，我們身邊很多共同好友，時常透過他們了解心潔的故事，也知道心潔度過很多人生起伏。李心潔笑說：「所以我們知道彼此很多秘密！」 談到此次合作契機，兩人分享是透過滾石好友牽線，李心潔表示：「當時接到小玲老師電話時，我還在馬來西亞煮飯，但實在太開心了，沒想過能合作，一開始還擔心被拒絕！」李心潔進一步補充：「因為《盛開》是我紀錄片的延伸，傳達人與人的情感，很開心能與懂我感受的小玲姐合作。」黃韻玲表示，當時看完心潔的紀錄片後深受感動，覺得心潔真的在為社會奉獻，而這張專輯透過音樂記錄了心潔的人生軌跡，我很開心能參與其中。兩人此次還共同為新歌＜親愛的，我想妳了＞譜曲，李心潔興奮表示：「我從沒想過自己會作曲，是小玲姐給我機會」她也分享：「小玲姐在這首歌中的合音超好聽，就像女人與女人間的溫暖對話，讓這首歌更感人了」黃韻玲則打趣的說：「就像是一位隔壁鄰居來了！」