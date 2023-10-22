李思林哽咽唸悼詞 盼李玟不再被人傷害

樂壇天后李玟（CoCo）今年7月離世，終年48歲，昨天（21日）家人安排她的骨灰下葬在武漢石門峰紀念公園，同時在園內的《武漢姑娘回家 CoCo 李玟紀念展》亦於同日開幕，而李媽媽及兩位家姐亦有現身。

二家姐李思林在追思會上發表悼詞，她憶起與CoCo的童年往事：「今天我代表家人來悼念CoCo，作為她的姐姐，我不想細數她在事業上有多少輝煌的成就，我只想作為她的姐姐的角度，回憶和她的往事。妹妹1975年出生，她幾個月大的時候我們去了香港，三年級的時候我們去了美國三藩市生活。小的時候因為家境不是特別好，家裏沒什麼玩具，我和妹妹的年齡比較相近，總是一起鬧，一起玩，家裏沒什麼多餘的地方，沒有多餘的床，每晚我們都擠在一起，聞着她的味道進入我的夢鄉，一直到我大學才分開睡，這也是我長大的味道。」