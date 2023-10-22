李思林哽咽唸悼詞 盼李玟不再被人傷害

樂壇天后李玟（CoCo）今年7月離世，終年48歲，昨天（21日）家人安排她的骨灰下葬在武漢石門峰紀念公園，同時在園內的《武漢姑娘回家 CoCo 李玟紀念展》亦於同日開幕，而李媽媽及兩位家姐亦有現身。
二家姐李思林在追思會上發表悼詞，她憶起與CoCo的童年往事：「今天我代表家人來悼念CoCo，作為她的姐姐，我不想細數她在事業上有多少輝煌的成就，我只想作為她的姐姐的角度，回憶和她的往事。妹妹1975年出生，她幾個月大的時候我們去了香港，三年級的時候我們去了美國三藩市生活。小的時候因為家境不是特別好，家裏沒什麼玩具，我和妹妹的年齡比較相近，總是一起鬧，一起玩，家裏沒什麼多餘的地方，沒有多餘的床，每晚我們都擠在一起，聞着她的味道進入我的夢鄉，一直到我大學才分開睡，這也是我長大的味道。」
李思林邊說邊哽咽，更傷心表示希望以後不會再有人傷害CoCo：「她始終不忘初心，她從小就一直要讓媽媽和姐姐過上好日子，不要再遭人白眼，她說得到也做得到，她就是我們家的頂梁柱，照顧我們，照顧着這個家，就像天使一般的存在。現在我們的小天使不在了，離開我們了，但我知道我妹妹現在就在天上看着我們，我好想對她說『妹妹你放心，我和大姐一定會好好照顧自己和媽媽，現在我們先讓我們的爸爸去陪你，去保護你，希望以後不會再有人傷害你。你看看這世界有多少愛你的人，我們永遠不會忘記你，我們非常期待與你再相聚的一天，願我們下輩子也和你再做家人！』」場面令人感動。