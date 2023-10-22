熱門搜尋:
施政報告2023 周天瑜 國泰航空 重陽節 SOGO Thankful Week 2023 莎莉蛋糕 以巴衝突 凱和山 啟德海灣 天氣 尋人 玫瑰崗中學 大閘蟹2023 精進建築 綠色債券 網上熱話 流感 居屋2023 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-10-22 15:15:00

李思林哽咽唸悼詞 盼李玟不再被人傷害

分享：

李思林在李玟的葬禮上回憶一家人生活的時光。

樂壇天后李玟（CoCo）今年7月離世，終年48歲，昨天（21日）家人安排她的骨灰下葬在武漢石門峰紀念公園，同時在園內的《武漢姑娘回家 CoCo 李玟紀念展》亦於同日開幕，而李媽媽及兩位家姐亦有現身。

二家姐李思林在追思會上發表悼詞，她憶起與CoCo的童年往事：「今天我代表家人來悼念CoCo，作為她的姐姐，我不想細數她在事業上有多少輝煌的成就，我只想作為她的姐姐的角度，回憶和她的往事。妹妹1975年出生，她幾個月大的時候我們去了香港，三年級的時候我們去了美國三藩市生活。小的時候因為家境不是特別好，家裏沒什麼玩具，我和妹妹的年齡比較相近，總是一起鬧，一起玩，家裏沒什麼多餘的地方，沒有多餘的床，每晚我們都擠在一起，聞着她的味道進入我的夢鄉，一直到我大學才分開睡，這也是我長大的味道。」

Ad Block

李玟兩位家姐其後現身記招，透露將來會一家人同葬武漢。

李思林邊說邊哽咽，更傷心表示希望以後不會再有人傷害CoCo：「她始終不忘初心，她從小就一直要讓媽媽和姐姐過上好日子，不要再遭人白眼，她說得到也做得到，她就是我們家的頂梁柱，照顧我們，照顧着這個家，就像天使一般的存在。現在我們的小天使不在了，離開我們了，但我知道我妹妹現在就在天上看着我們，我好想對她說『妹妹你放心，我和大姐一定會好好照顧自己和媽媽，現在我們先讓我們的爸爸去陪你，去保護你，希望以後不會再有人傷害你。你看看這世界有多少愛你的人，我們永遠不會忘記你，我們非常期待與你再相聚的一天，願我們下輩子也和你再做家人！』」場面令人感動。

李思林

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受