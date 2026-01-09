李施嬅力數車崇健後再復合 心存希望與對方走得更遠

李施嬅與前度車崇健一齊參與內地綜藝節目《再見愛人5》，自開播以來，李施嬅力數男方不是，而車崇健在節目中的表現亦令人反白眼，不少人都認為李施嬅可以找個更好的，沒想到最後李施嬅決定再給機會予對方，復合成功。 李施嬅在節目多次力數男方不是，二人拍拖8年，多次離離合合，甚至爆出車崇健連女友的喜好、對海鮮敏感也不知，就連李施嬅也承認自己感覺像車崇健媽媽多過似女友。

李施嬅車崇健重新開始 由於節目播出大結局之前，他們曾為一些問題發生爭執，然而，李施嬅在結局中表示願意給男方多一次機會。由於車崇健跟李施嬅分手之後，仍然非常愛她，因此見到對方願意跟他復合時，他非常開心。車崇健說︰「當我能做甚麼我都做了，我這次的最終目標，是希望跟她能再來一次。因為我現在都是一樣愛她，這個從來沒變。」

李施嬅不但願意跟車崇健重新開始，更向對方道歉，自覺她在節目中逼得太緊。李施嬅坦言在節目中一直看不到希望，但當見到對方有一點回改變時，感覺像有少少希望。她說︰「我覺得這段時間，我一直逼得你很就是一直逼你，就是還有問你問題又問得很尖銳，可能你會覺得很難受。因為我覺得我們這麼絕望，我希望你可以給我，起碼有一小點的希望，所以我下來是因為，有一個那麼小點的希望，但這個不代表我們，馬上這一刻就已經在一起，我下車，我其實想看到那個一小點的希望，有沒有可能性會變得更大一點。」

李施嬅改變最大 有網民指在十八天的行程入面，李施嬅由堅決不給機會，到最後決定改變主意，是改變最大的人，而車崇健一直在節目中表達自己對李施嬅的愛，相信是打動到李施嬅的原因。