李施嬅回復單身首個生日 孖好姊妹食素慶祝容光煥發

李施嬅在2021年曾宣布接受星級健身教練車崇健(Anson Cha)的求婚，兩人4年前訂婚以來，婚禮的日期一直未有確定。早前，李施嬅就突然在社交網宣布與未婚夫車崇健分手，結束了8年半的感情。日前，李施嬅迎來44歲生日，回復單身後的首個生日，一眾好姊妹包括朱凱婷、曹敏莉、陳茵媺、戚黛黛及「胡說八道會」成員都陪伴左右，並分別為她慶生。

「胡說八道會」慶祝 李施嬅在社交網貼出與朱凱婷、曹敏莉、陳茵媺、戚黛黛的慶生合照，相中見各人都化上淡妝，五位美女都保養得宜，壽星女則頭戴cap帽，容光煥發，看來已經走出分手陰霾 。各人拎住一個壽包，並開心合照，更向鏡頭派心，李施嬅更笑指大家都不約而同穿上了粉紅色衫，與壽包相當匹配。而曹敏莉亦發文為壽星女送上生日祝福，二人同於2003年參選港姐，李施嬅奪最上鏡小姐，曹敏莉則獲冠軍，曹敏莉大讚李施嬅愈來愈後生，看起來仍然好像22歲般，相當厲害；朱凱婷則貼出合照表示在李施嬅拍《新聞女王2》前，大家一定要聚一聚。

另外，今早（22日）胡杏兒亦貼出「胡說八道會」為李施嬅慶祝的照片，相中見有胡蓓蔚、胡杏兒、胡定欣及黃智雯，但就獨欠姚子羚，幾位閨蜜更去了一間專門吃素的餐廳，現場準備了兩個蛋糕及兩束大鮮花，眾人都笑容燦爛，並向壽星女送吻，可見姊妹感情極好。