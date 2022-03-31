李施嬅因免疫系統問題令眼睛出問題 需停工專心醫病

李施嬅主演的《金宵大廈2》將於下月播出，她與陳山聰等密密在網上宣傳，但今日她拍片表示自己因為患病將會缺席有關劇集宣傳，並透露自己的病情頗為複離，坦言現時自己的抵抗力勁低，若然感染新冠肺炎患重症的機會相當高。

捱刀兼四出求醫

李施嬅在片中表示自己正接受治療，她稱自去年9月、10月起已沒有工作，並按醫生指示於去年底接受眼部手術，惟手術後病情未見好轉，「即係話個手術係唔關個病事。」於是她四出求醫。幸好她遇上另一位眼科專科醫生，經對方安排下做了不同檢查，最終發現她患上一個很複雜的病並與免疫系統有關。

免疫系統攻擊眼睛

她表示這個病分兩部份，其中一部份是自身免疫系統病，令身體的細胞不停攻擊眼睛，情況與韋史密夫（Will Smith）太太珍達娉琪（Jada Pinkett Smith）相似，但對方就出現脫髮問題。她說︰「我見到佢都好心痛，一個女仔來講係好慘，而我就眼出好多問題，尤其對我哋做藝人，係好沮喪，因為做唔到嘢，開唔到工。」她指珍達娉琪曾接受相關治療，惟對方無效，幸好的是她自覺病情好轉，希望可以完全康復。