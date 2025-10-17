李施嬅爆做眼部手術前男友無影 直言與車崇健復合怕再次受傷

現年44歲的李施嬅今年2月突然宣布與訂婚3年的健身教練男友車崇健（Anson Cha）分手，結束8年情。不過，近日二人齊現身內地真人騷《再見愛人》第5季，即惹起復合傳聞。昨日播出第一集，雖然李施嬅透露仍愛對方，但直言怕會再次受傷，她更大爆二人分手的導火線，網民聽了李施嬅的分享後，舉腳贊成分手的決定是對的。
4次手術全失蹤
李施嬅在鏡頭前毫不避諱地談論這段感情，她提到2022年因免疫系統出現問題，以及醫生斷錯症，眼睛先後做了四次手術，當時她很害怕不能夠再當演員，但車崇健不但沒有安慰，更沒有陪伴過李施嬅看醫生，甚至入院做手術也是她自己一個人，李施嬅含淚表示：「有一次我真的崩潰哭了，我就說我恨你，我覺得我跟你一起，但是我很孤獨，怎麼可能我花這麼多錢去做手術看醫生，沒有工作，你怎麼可能不問我有沒有，就是金錢上有沒有需要幫忙？這個傷害真的太深了，那個時候我覺得他應該不可以跟我走得很遠了。」自此，二人的關係生變，李施嬅更慨嘆：「沒有期望就不會有失望！」而車崇健就回應指當時只覺得李施嬅自己能夠應付，但對於沒有陪伴對方感到內疚。
買錯求婚戒指
李施嬅續控訴車崇健當年求婚，買了一隻她不喜歡的戒指，「因為我們有談過結婚，然後有說過我喜歡的形狀（鑽戒款式），但是他買的完全不是我想要的。」李施嬅感激車崇健令她學懂如何堅強獨立，但她認為對方給不到想要的，並謂：「我不能肯定說之後會發生甚麼，或永遠都不會給這個人機會，但我知道要給這個人機會，我就是打開一道門，讓我重新再受傷」，被問到二人會否有一絲機會復合，李施嬅眼紅紅哽咽地說：「我害怕」。
網民支持分手
網民看了李施嬅的分享後，都表示非常心酸，並一面倒大撐她分手的決定：「千萬別覆合」、「男的行為感覺不到愛，不看好他們覆合」、「李施嬅你值得更好的」、「睇到好心疼啊」。